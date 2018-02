Der Durchmarsch des „Commanders“: Julian Reichelts Weg zum Alleinherrscher bei Springers Bild

Der Februar ist bei Bild ein Schicksalsmonat: Es war der zweite Monat eines Jahres, in dem Tanit Koch 2013 zur Bild-Vize ernannt worden war, im Februar 2014 wurde Julian Reichelt Digital-Chef, im gleichen Monat 2017 schließlich Ober-Boss. Und es ist der Februar 2018, in dem Tanit Koch nun ihren Abschied verkündet. Reichelt, schon seit einem Jahr mächtigster Mann bei Bild, hat damit seine Erzrivalin aus dem Weg geräumt. Über den Machtkampf und seine Hintergründe.

Von

In der 16. Etage des Axel Springer Gebäudes in Berlin gingen in den vergangenen Wochen Dinge vor sich, die für viele in der Belegschaft symptomatisch für die neuen Machtverhältnisse bei Deutschlands größter Tageszeitung waren. Julian Reichelt, seit Februar des vergangenen Jahres „Vorsitzender der Bild-Chefredaktionen“ musste lange darauf warten, das Bild-Boss-Büro beziehen zu dürfen. Mehr als ein halbes Jahr lang trug er bereits den Titel, der ihm zum Chef aller Bild-Chefs gemacht hatte, bis der 37-Jährige tatsächlich samt Hab und Gut – ein Feldbett, eine zerfledderte US-Flagge, einen großen Couchtisch und seine Playstation in Camouflage – sein neues Lager bezog: das ehemalige Herausgeber-Büro. Bis Mitte September war dieses noch vom immer regelmäßig anwesenden aber längst ausgeschiedenen Kai Diekmann besetzt worden. Reichelt leitete die Bild-Geschäfte aus seinem halb so großen Online-Chef-Büro nebenan.

Im letzten Quartal des Jahres wurde Reichelt dann selbst zum Besetzer. Sein altes Büro wartete Wochen auf einen Nachmieter. Zumindest in der Theorie wäre dieser schnell gefunden gewesen. Seit Mitte dieses Jahres hatte Reichelts Kollegin Tanit Koch einen neuen Büroleiter, der als rechte Hand der Print-Chefredakteurin agierte. Büroleiter bekommen auf der Chefetage in der Regel ihre eigenen vier Wände (wenn auch nicht das Ex-Büro eines Chefredakteurs). Der Ex-Unternehmensberater Cecil von Busse aber nicht. Bis heute nicht. Und er wird wohl auch keines bekommen. Denn Tanit Koch hat ihren Posten an diesem Freitag geräumt. Es ist das sich seit längerem abzeichnende Ende eines Machtkampfes, der sich fast über ein Jahr hinzog.

In den vergangenen Monaten berichteten Mitarbeiter immer wieder über „Schikanen“ gegen die Bild-Chefredakteurin, die sich ihren Büroleiter letztlich ins eigene Büro geholt hatte. Viele erwähnen in diesem Zusammenhang auch den Umstand, dass Koch in der Auflistung der Bild-Chefredakteure in der Neuauflage des großen Bild-Bands fehlte. Für das Buch verantwortlich zeichnet – unter anderem – Reichelt. Von „Mobbing“ war auf den Etagen des Springer-Hochhauses mittlerweile die Rede. Daraus, dass die beiden Top-Führungskräfte des Boulevardblatts sich fachlich und in der Folge dann auch menschlich sich immer weniger grün waren, machten sie selbst unter Vertrauten kein Hehl. Wer aufmerksam zuhörte, war bald überzeugt, dass das Verhältnis kaum mehr zu kitten war. Die Entscheidung lag, so wurde immer klarer, beim Verlag und seinem journalistisch sehr erfahrenen Vorstandschef Mathias Döpfner.

Einen Machtkampf hat es für Reichelt nie gegeben

Zwischen Reichelt und Koch herrschte, herrscht und wird wohl immer ein angespanntes Verhältnis herrschen. Von Diekmann vor seinem Abgang bei Bild überraschend gegenüber installiert, rangelten sie – Reichelt als bereits etablierter Digital-Chef, Koch als neue Print-Chefin – zunächst über die Deutungshoheit in der Boulevardredaktion. Im Februar vergangenen Jahres, nachdem Diekmann auch seinen Herausgeberposten abgegeben hatte, wurde das entstandene Machtvakuum „von oben“ elimiert. Döpfner ernannte Reichelt als Primus inter pares – was zunächst alles andere als Ruhe in den Laden brachte. Denn Reichelt nahm die Ansage in allen Bereichen wörtlich und regierte durch. Anders als bei einem Herausgeberposten versteht der Vorsitzende der Bild-Chefredaktionen seine Aufgabe als eine operative. Die Belegschaft – und vor allem – Print-Chefin Koch bekamen das zu spüren. Denn in seinen Augen, so war es immer vernehmlicher aus seinem Umfeld zu hören, war die Position schlicht überflüssig. Und damit, so brutal das klingt, auch die Kollegin, mit der Reichelt vor Jahren fast zur selben Zeit als High Potential in die Redaktion von Bild eingetreten war.

Er hätte die Stelle nicht angetreten, wenn er nicht überzeugt davon wäre, der Beste für den Job zu sein, heißt es aus dem Verlag. Gemeint ist damit auch der Beste für die Aufgabe, die laut Impressum Tanit Koch innehatte. Für Reichelt war in den vergangenen Monaten von „Machtkampf“ keine Rede mehr. Er endete mit dem Tag, an dem er zum Oberboss befördert worden war. Ohne große Diskussionen warf Reichelt das Blatt und Mannschaft um, wo er es umwerfen will. Die Änderungen sind in den Augen vieler keine schlechten, sie geschahen aber ohne Absprache. Insgesamt werde unter Reichelt mehr über die Seite 1 gesprochen, berichten Mitarbeiter. Der Chef habe wieder Konferenzen eingeführt, in denen regelmäßig über den Titel diskutiert werde. Für etwas Irritation hingegen sorgte eine besondere Umfrage, an der nur ältere Redakteure teilnehmen durften. Via Mail sollten sie gesondert über Schlagzeilen abstimmen. Die Idee dahinter: Ein Gespür dafür zu bekommen, was die alterstechnische Kernzielgruppe der Bild denkt.

Wie in der Redaktion hat der neue Chef auch in der Zeitung neue Saiten aufgezogen. Die beiden augenscheinlichsten Änderungen: Während unter Diekmann Kommentare um die 25 Zeilen lang sein durften, räumt Reichelt der Meinung Platz ein – wenn auch nur seiner eigenen. 52 Zeilen, 60 Zeilen nimmt sich der Chef, wenn er sie braucht. Geschoben hat er auch an der Struktur. Die Seite 3 der Bild macht unter ihm nicht mehr mit der besten Nachrichten-Geschichte auf, sondern mit der journalistisch wertvollsten. Oft bekommen die Leser nun Reportagen zu lesen – eine Darstellungsform, die Reichelt in der Redaktion fördern will. Dafür hat er extra das Format des „Reportage-Pitch“ eingeführt, bei dem Redakteure für ein Thema, das sie gerne angehen möchten, werben können. So sollen Themen gefördert werden, die nicht unbedingt alltäglich sind. Heraus kommen Stücke wie „Der Kampf um den Ostsee-Dorsch“, auch werden Reporterinnen und Reporter wieder vermehrt ins Ausland geschickt. Welche Reportage genehmigt wird, entscheidet der Chef selbst. Das gleiche gilt für Titelgeschichten.

Der endgültige Bruch zwischen dem Gesamt-Boss und der Zeitung-Chefredakteurin kam, als Reichelt Ende vergangenen Jahres begann, die wichtige „Aufriss“-Konferenz an sich zu reißen – darin werden täglich um die Mittagszeit die wichtigsten Themen der Zeitung des folgenden Tages festgelegt. Eigentlich das Hoheitsgebiet der Printchefin, aber nicht mehr unter Reichelt. Man kann davon ausgehen, dass dies – auch – eine gezielte Provokation war, die den leitenden Bild-Redakteuren unmissverständlich klar machte, wer hier künftig den Ton angeben würde. Und natürlich ein Verhalten, dass die Autorität von der Chefredakteurin beschädigte und ihre Handlungsräume einengte.

„Bild ist ein hierarchisches System“

Gemessen an Reichelts eigenen Maßstäben ist die Machtübernahme des Julian Reichelt nur konsequent. „Bild ist ein hierarchisches System“, heißt es aus der Redaktion. „Und Julian Reichelt ist der Big Boss.“ Mittlerweile haben das alle verstanden. Auch der Vorstand. „Die Verantwortungskonstellation in der Chefredaktion war zwar gut gemeint, hat aber in der Praxis nicht funktioniert, weil diese Aufstellung nicht zu Bild passt“, erklärte Döpfner in einer Unternehmensmitteilung. „Bild braucht ganz klare Verhältnisse.“ Man könnte ergänzen: Das ist nicht neu, dass hätte der Verlag mit den Erfahrungen seiner illustren Riege der Bild-Chefredakteure der vergangenen Jahrzehnte von vornherein wissen müssen. Offenbar wagte man das Experiment dennoch. Vielleicht auch, um beide Talente im Haus zu halten.

In der Zeit des Machtvakuums bildeten sich geradezu zwangsläufig zwei Lager, deren Fronten als verhärtet bezeichnet werden können. Auf der einen Seite versammelten sich Reichelts Anhänger, die ihren Commander mit „Good Morning, Sir“ teilweise salutierend begrüßen, auf der anderen stand das „Team Koch“, das vor allem aus Leuten der „alten“ Print-Mannschaft bestand. Wirklich viele seien es aber nie gewesen, berichtet jemand, der sich lange zu ihrem Lager zählte. Während die Belegschaft besonders in den ersten Monaten nach der Diekmann-Ära gespalten schien, sind Teile von Kochs Gefolgsleuten nach und nach übergelaufen.

Die Chefredakteurin, so schien es eine Zeit lang, konnte dies – mal mehr mal weniger gut – gekonnt wegstecken. Zwar habe es immer wieder Phasen gegeben, in denen sie wochenlang wenig präsent gewesen sei, berichten Mitarbeiter. In denen sie abwesend gewirkt habe, obwohl sie anwesend war. Vor allem zuletzt aber schien Koch vor allem wieder journalistisch wieder zu Höchstleistungen aufzulaufen. Ihr Interview mit der britischen Premierministerin Theresa May wurde international beachtet, auch das Interview mit dem nun rausgeworfenen VW-Cheflobbyist Thomas Steg schlug Wellen.

Doch auch in den vergangenen Wochen meinen Mitarbeiter Schikanen ausgemacht zu haben. Zuletzt beim Weltwirtschaftsforum in Davos, von wo aus Tanit Koch berichtet hatte. In der Zeitung erschien aber schließlich kein Kommentar von ihr, sondern von Reichelt. Darin erklärte er den Event kurzerhand für überflüssig. Und auch innerhalb der Redaktion setzte Reichelt eher auf Übergehen statt auf Miteinandergehen. „Sie geht in keine Konferenz mehr, die er leitet. Und er leitet sie alle“, hatte es zuletzt geheißen.

„Bis meine Kompromissbereitschaft an ihre Grenzen gelangte“ Anzeige

Wie gestört das Verhältnis zuletzt war, wird auch in den offiziellen Bekundungen deutlich. In der außerordentlichen Redaktionskonferenz am Freitagmorgen hatten sich die Führungskräfte nicht mehr viel zu sagen. Koch habe ihren Job „exzellent“ gemacht, beteuerte Mathias Döpfner. Dass sie gehe, sei ein Zeichen der Loyalität. „Es wäre am Ende auf eine unklare Struktur hinausgelaufen und das können wir uns nicht leisten“, zitieren Mitarbeiter den CEO. Chefredakteur Reichelt sagte nichts, sie weinte. Es gab eine Umarmung. „Ein unwürdiges Ende“, kommentieren Konferenzteilnehmer.

In einem Abschiedsbrief schrieb Koch nun: „Wenn zwei Menschen professionell nicht harmonieren, lässt sich das eine Zeitlang durch Kompromisse ausgleichen. 2017 war davon geprägt, bis meine Kompromissbereitschaft an ihre Grenzen gelangte.“ Dem Offenbarungseid folgte eine Liebeserklärung. „Mein Herz schlägt Bild-rot, es schlägt für Euch, für Eure Leidenschaft, Eure Professionalität, Eure Menschlichkeit und Euren ausgeprägten Sinn für Unsinn.“

Dass zum Schluss bei der sonst so selbstkontrollierten Tanit Koch emotional die Dämme brechen, zeigt, wie hart ihr der Abschied von der Bild-Zeitung fällt. Es kann aber auch zeigen, wie groß der Druck war, der zuletzt auf ihr lastete. Ihre Strategie, sich zurückzunehmen und abzuwarten, ging dieses Mal nicht auf – wenn sie diese bislang weit gebracht hat. Koch galt nie als jemand, der sich in Führungsfragen aufgedrängt hatte. Dass sie die Nachfolgerin Diekmanns in der Chefredaktion für die gedruckte Bild wurde, war deshalb auch branchenweit eine Überraschungsmeldung. Auch wenn ihre Berufung stellvertretend für Diekmanns Philosophie in Sachen Personalpolitik steht: Reibung. Wettbewerb beziehungsweise Rivalität beleben das Geschäft. Das war schon immer die Lieblingsstrategie des Ex-Herausgebers, der es – möchte man meinen – bei seinem Abgang noch einmal besonders wissen wollte. Mit dem Duo Koch/Reichelt hatte Diekmann zwei Charaktere zunächst gegenübergesetzt, die unterschiedlicher kaum sein können.

Vor allem steht Kochs Wesen im grundsätzlichen Widerspruch zu allen Eigenschaften, die eine Bild-Zeitung verkörpern mag. Koch ist eher leise als laut, eher kontrolliert als emotional, bedacht statt impulsiv. „Mit ihrer sanften Stimme und ihrer intellektuellen Ausstrahlung könnte sie auch Chefredakteurin eines Wissenschaftsmagazins sein“, schrieb mal die Financial Times über sie. Dass Koch aber so gar nicht zum Boulevard passt, sieht sie anders. „Es heißt, ich spreche zu leise. Ich hingegen glaube mehr an die Schwerhörigkeit meines Umfelds“, erwidert sie auf Charakterbeschreibungen wie die diese.

Wie es für Tanit Koch weitergehen wird, ist unklar. In den vergangenen Monaten keimten fast wöchentlich neue Gerüchte, Koch könnte das Haus verlassen. Oftmals wurde spekuliert, sie könnte sich – aus privaten Gründen – nach London absetzen. Nach der Bundestagswahl wurde sie auch schon bei einer nicht näher definierten Stelle innerhalb der FDP gehandelt, zuletzt verbreitete sich das Gerücht, die Bild-Chefin wechsele zum Konkurrenten Burda. Zuvor war sie – wie auch im Fall der FDP – zufällig mit einflussreichen Protagonisten gesehen worden. In sensiblen Zeiten reicht ein Drink mit einem Vorstandsmitglied aus, um die Gerüchteküche zum Brodeln zu bringen. Koch dementiert das alles immer wieder. Auch aktuell will sie sich dazu nicht äußern, wie sie auch jeden Kommentar zu den Hintergründen ihrer Trennung vom Verlag ablehnt.

Der Aufstieg der Bild-Chefs und die Rolle Kai Diekmanns

Aus ihrem Umfeld hieß es stets, manche Gerüchte seien ebenfalls aus Böswilligkeit in Umlauf gebracht worden. Enorm gelitten haben soll das Verhältnis darüber hinaus nicht nur nach dem Weggang von Diekmann, sondern vor allem wegen Diekmann. Wer Tanit Koch kennt, weiß das sie lange um ihren Job kämpfte und sich keinen anderen als den der Bild-Chefin wünschte.Auch deshalb soll sie alle Offerten aus der Vorstandsetage dankend abwies, eine andere Aufgabe im Konzern zu übernehmen.

Ohne die Person Diekmann lässt sich der Werdegang von Koch wie auch von Reichelt nicht erklären. Beide lernten ihr Handwerk an der Axel Springer Akademie, kamen danach zu Diekmanns Bild. Reichelt wurde Politik-Reporter, reiste in Krisen- und Kriegsgebiete, bevor er im Februar 2014 die Verantwortung für die digitalen Aktivitäten von Bild übertragen bekommen hatte. Während Reichelt als Reporter in die Welt hinauszog, machte Koch Karriere in der Chef-Etage. 2007 ernannte Diekmann sie zu seiner Büro-Leiterin, nach einem kurzen Ausflug zur Welt wurde sie zunächst Textchefin bei Bild und nur wenig später Leiterin der Hamburg-Ausgabe, bevor Diekmann sie 2013 zurück nach Berlin holte und als stellvertretende Chefredakteurin auch als Chefin der Unterhaltung installierte.

Die Bestätigung des obersten Chefs war beiden immer wichtig. Ohne Kai Diekmann hätten sie ihren Karriere-Weg so nicht gemacht, wiederholte Reichelt auch am Freitag in einer auf den Abschied folgenden Redaktionskonferenz. Dass Reichelt nach Diekmanns Abschied dennoch nicht sofort auch zum Print-Chef ernannt worden war, habe er nur schwer verkraften können, hatte es aus Redaktionskreisen gehalten. Zudem – so wird es im Verlag kolportiert – habe Reichelt später erfahren, dass der Herausgeber nicht ihn, sondern Koch als Nachfolgerin favorisiert habe. Wie so oft gibt es bei solchen Flurfunk-Erzählungen von keiner Seite eine Bestätigung, und es fällt von außen schwer, zwischen Wahrheit und Legende zu unterscheiden.

Wie Julian Reichelt Bild in Zukunft aufstellen will

Wie es bei Bild ohne Tanit Koch weitergehen wird, dürfte hingegen bereits längst geklärt sein. Seit Monaten schmiedet Reichelt Pläne für den Umbau seiner Organisation, wie er sie sich vorstellt. Dem Vernehmen nach, will er sich langfristig aus dem Tagesgeschäft nach und nach zurückziehen, darauf konzentrieren, die große Bild-Redaktion zu managen und die Marke für die Zukunft aufzustellen. An oberster Stelle stehen für ihn die Entwicklung der Digital-Aktivitäten, die Bild inklusive Video-Offensive zum medialen Powerhouse machen sollen. Die Investitionen gelingen aber nach wie vor nicht ohne die finanzielle Unterstützung aus dem Print-Geschäft. Genauso wichtig ist deshalb die Aufgabe, den Reichweitenverlust so weit wie möglich auszubremsen. Bislang ist es dem Chefredakteur nicht wirklich gelungen, wie auch eine aktuelle Analyse von MEEDIA zeigt.

Das Tagesgeschäft will Reichelt in Zukunft anderen überlassen – nur eben jenen, die er selbst bevollmächtigt hat. Dafür schart der neue Bild-Boss aktuell eine Gruppe von Vertrauten um sich, denen er ruhigen Gewissens Verantwortungsbereiche bei Bild übergeben kann und will. Von zehn bis 15 Leuten in der neuen Führungsmannschaft ist die Rede.

Organisatorisch werden die beiden bislang gegründeten „Verticals“ Schule machen. Damit gemeint sind „Kompetenzzentren“, die marken- und plattformübergreifend arbeiten sollen. Eine weitere Zusammenführung, wie sie zuletzt bei Sport und Auto/Motor unter den Reichelt-Vertrauten Matthias Brügelmann und Tom Drechsler gegeben hat, könnte als nächstes in der Unterhaltung stattfinden. Auch Themen wie Gesundheit werden für zentralisierungsfähig gehalten.

Umstrukturierungen wie diese, die auch auf Vorstandsebene geplant werden, betreffen nicht nur die Redaktionen von Bild, sondern auch die von Bild am Sonntag mit Chefredakteurin Marion Horn. Zuletzt hatte es auch hier Gerüchte über ein vergiftetes Klima gegeben, die durch einen Bericht von kress pro im Juni dieses Jahres befeuert worden waren. Darin hatte das Magazin von einem gescheiterten Versuch Reichelts berichtet, Horn abzusetzen. Der Bericht sorgte intern für viel Furore, wurde in seiner Form aber von allen Beteiligten ohne weitere Infos dementiert. Dennoch gab es Krach. Nach MEEDIA-Infos handelte es sich aber vielmehr um Gerangel für die Position des BamS-Vize, der Drechsler zuvor war. Horn habe jemanden berufen wollen, mit dem Reichelt nicht einverstanden gewesen sei. Bis heute ist die Stelle nicht nachbesetzt. Ob es dazu kommen wird, ist unklar. Klar hingegen ist, dass auch Reichelt und Horn nicht im besten Verhältnis zueinander stehen. Die wichtigste Machtfrage im Bild-Imperium ist mit dem Abgang von Tanit Koch beantwortet – die Ordnung des neuen Gesamtreichs des neuen Alleinherrschers steht aber wohl noch bevor.