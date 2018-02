Boulevardportal auf Expansionskurs: DDV Mediengruppe baut Tag24-Redaktionen in Hamburg, München und Köln auf

Tag24, das mittlerweile bundesweit ausgerichtete Boulevardportal der DDV Mediengruppe, geht auf Expansionskurs und will Redaktionen in drei deutschen Großstädten aufbauen. Neben Hamburg und Köln plant der Betreiber auch einen kleinen Personalstamm in München. Das berichtet der journalist. Ursprünglich wollte die DDV für die Expansion mit den in den Großstädten etablierten Verlagen kooperieren – nun aber gibt es Konkurrenz.

Von

In den drei Großstädten sind DuMonts Boulevardmedien Express und Hamburger Morgenpost beheimatet, in München sitzen die tz wie auch die Abendzeitung, die von der Verlagsgruppe Ippen und dem Straubinger Tagblatt verlegt werden. Ihre Online-Ableger bekommen mit Tag24 nun neue Konkurrenz. Das Projekt ist aus dem zur DDV Mediengruppe stammenden Portal „Mopo24“ heraus gewachsen.

Die Expansion soll dazu dienen, aus Tag24 ein bundesweites Boulevardportal mit regionalen Schwerpunkten zu machen, erklärte Chefredakteur Robert Kuhne dem Fachmagazin journalist. Ursprünglich habe man geplant, den Aufbau in den drei Städten mit Verlagspartnern aufzubauen. Diese aber hätten höflich abgelehnt. Nun wolle man die Pläne „selbst durchzuziehen“, so Kuhne. In den neuen Büros arbeiten vorerst drei bis vier Mitarbeiter sowie weitere für den lokalen Anzeigenverkauf und die Technik.

Anzeige

Neben der Hauptredaktion in Dresden hat das Portal bereits acht Regionalableger, unter anderem in Leipzig, Frankfurt am Main und Stuttgart.