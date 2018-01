Tierversuche für Autokonzerne: das merkwürdige Desinteresse des Medien-Mainstreams am Abgas-Affen-Skandal

Im Auftrag einer von VW, Mercedes und BMW finanzierten Lobbyorganisation wurden an Affen Abgas-Versuche durchgeführt. Diese Enthüllung der Bild-Zeitung lieferte durch die darin enthaltenen Keywords “Autokonzerne”, “Tierversuche”, “Gaskammern”, “Vertuschung” eigentlich alles, was bei den Medien einen Recherche-Tsunami hätte auslösen müssen. Doch viele Redaktionen befinden sich angesichts der empörenden Experimente in einem merkwürdigen Dienst-nach-Vorschrift-Modus.

Von

Bereits am Samstag hatte die Bild mit dem neuen Skandal aufgemacht. Sie vermeldete: „Deutsche Autobauer quälten Affen mit Diesel-Tests.“

Dann hoben die Berliner den Skandal am heutigen Mittwoch wieder auf ihre Titelseite. “Der geheime Labor-Bericht über die Abgas-Affen!”, schreibt die Redaktion um die Blattmacher Tanit Koch und Julian Reichelt in großen Lettern über die heutige Ausgabe. Den Berlinern liegt dazu der der 58-seitige Laborbericht vor (Studiennummer: FY14-050), der zeigen soll, “wie die Affen leiden müssten – und vor allem wie der Bericht umgeschrieben werden sollte, weil die Ergebnisse zu vernichtend für die Autoindustrie waren”.

Was dann folgt, ist wahrlich eine Aufzählung grausiger Details, die sich in den Händen von motivierten NGOs schnell zu einem absoluten PR-Desaster für so manch ein Unternehmen entwickeln könnte. Allerdings ist es im Bereich der Umwelt- und Nichtregierungsorganisationen in diesem Fall noch immer erstaunlich ruhig.

In ihrer heutigen Ausgabe machte die Bild gleich zweierlei, was in diesem Fall nicht alle Medien taten: Sie recherchierte weitere Details und hob den Skandal auch nach ganz oben auf ihre Titelseite. Bei der Süddeutschen und der Welt findet sich die Story auf der ersten Seite, allerdings ganz unten. Aufhänger war jeweils die Beurlaubung des VW-Cheflobbyisten Thomas Steg. Die FAZ verzichtet völlig. In den vorangegangenen Tagen berichtete die Qualitätszeitungen durchaus, aber zumindest gefühlt zurückgenommen. Man konzentrierte sich überwiegend auf die Wiedergabe bekannter Fakten und Nachrichtenentwicklungen wie den Rücktritt von Steg. Zu beobachten war bei vielen Medien eine Art Nachrichten-Dienst nach Vorschrift.

Die Wirtschaftsmaschinerie hinter den #Tierversuchen oder der überraschende, aber wirtschaftlich spürbare Wiederaufstieg der #USA – welches Cover soll die Titelgeschichte der #Handelsblatt-Wochenendausgabe werden?https://t.co/o42iO1QC1T pic.twitter.com/3zDLb56Aqv — Gabor Steingart (@gaborsteingart) January 31, 2018 Anzeige

Wie die Bild wird sich auch das Handelsblatt des Themas auf seiner Titelseite annehmen, wenn der Leser es denn will. So stellte Herausgeber Gabor Steingart am heutigen Mittwoch zwei mögliche Entwürfe für die Wochenendausgabe am Freitag zur Wahl: Donald Trump und das Wiedererstarken der USA oder eine Beschreibung der Wirtschaftsmaschinerie hinter den Tierversuchen.

Überhaupt sind die Düsseldorfer weit aktiver als viele ihrer Kollegen. So entsannte die Redaktion längst Journalisten, die sich ausschließlich mit den Recherchen zu dem Komplex beschäftigen.

Bereits am gestrigen Dienstag hatten das Handelsblatt ein 88-seitiges Protokoll aus dem Diesel-Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages ausgegraben, aus dem hervorgeht, dass dort zwei Experten über Tierexperimente im Zusammenhang mit den Abgasuntersuchungen der Autoindustrie berichtet hatten.

Steingart fasst zusammen: “Die deutsche Autoindustrie weiß, wie man das Publikum schockt. Nach der Diesel-Affäre schieben sich die drei großen Automobilhersteller erneut in die Schlagzeilen – diesmal mit Abgastests an Affen.” Weiter schreibt er: “Der Vorgang wird in seiner Erbärmlichkeit nur überboten von der gespielten Ahnungslosigkeit der Berliner Verkehrspolitiker und einiger Auto-Manager.”

MEEDIA ist Teil der Verlagsgruppe Handelsblatt