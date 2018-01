trending: Norman und sein Papa, 200 Millionen verkaufte Twitter-Follower, Baerbock und Habeck, Chizza und Trumps russische Retweets

#trending // Social Media

Ein sehr spannendes Stück der New York Times wurde am Wochenende weltweit durch die sozialen Netzwerke gereicht. 60.000 Interaktionen gab es auf Facebook und vor allem auf Twitter. Mit ausführlichen Recherchen und Analysen beschreiben die Autoren die Geschäfte des Unternehmens Devumi. Unter dem Motto „Accelerate Your Social Growth“ vertickt Devumi alles, mit dem man sich populärer aussehen lassen kann, als man ist: Twitter-Follower, -Retweets und -Likes, YouTube-Views und -Abonnenten, SoundCloud-Plays, sogar LinkedIn-Endorsements und vieles mehr.

Rund 200 Millionen Twitter-Follower hat die Firma laut New York Times an 39.000 Kunden verkauft, darunter Prominente aus Sport, Entertainment, Wirtschaft, Politik. Insbesondere im Hinblick auf selbst ernannte „Influencer“ sind solche Recherchen immer wieder interessant, zeigen sie doch, wie wenig aussagekräftig reine Social-Media-Daten ohne Gegencheck und Detail-Analyse sind. Ein Detail, dass für Devumi nun auch aus juristischer Sicht spannend werden könnte, ist das Rechercheergebnis, dass zigtausende der Fake-Accounts, die verkauft wurden, mittels Identitätsdiebstahl erstellt wurden – mit echten Fotos, Biographien, Namen von Personen, die davon nichts wussten. Der New Yorker Generalstaatsanwalt Eric Schneiderman kündigte bereits Ermittlungen an – natürlich auf Twitter: „Impersonation and deception are illegal under New York law. We’re opening an investigation into Devumi and its apparent sale of bots using stolen identities.“