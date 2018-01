„Tatort“ zum dritten Mal in Folge über der 10-Mio.-Marke, Dschungel bleibt stabil unspektakulär

Erneuter grandioser Erfolg für den "Tatort" des Ersten: 10,60 Mio. sahen am Sonntagabend "Déjà-vu". Damit knackte die Krimireihe zum dritten Mal in Folge die 10-Mio.-Marke, die 10,60 Mio. sind zudem ein neuer Rekord für das Ermittler-Team aus Dresden. "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" sahen später 5,33 Mio., erneut also klar weniger als 6 Mio.

Das sind die fünf Dinge, die Sie über die Quoten vom Sonntag wissen müssen:

1. „Tatort“ mit neuem Dresden-Rekord und zum dritten Mal über der 10-Mio.-Marke

10,60 Mio. Menschen schalteten also den neuesten Dresdner „Tatort“ zum heftigen Thema Kindesmissbrauch ein, der Marktanteil lag bei 29,3%. Für das im März 2016 an den Start gegangene Team aus Dresden sind die 10,60 Mio. ihre bisher beste Zuschauerzahl. Und: Zum dritten Mal in Folge erreichte ein „Tatort“ mehr als 10 Mio. Zuschauer – ein Erfolg, den es zuletzt im April 2015 gab. Bei den 14- bis 49-Jährigen gewann der Krimi ebenfalls den Tag, mit 2,95 Mio. und 2,45% hauchdünn vor „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“.

2. Dschungel hängt weiter unter der 6-Mio.-Marke fest, kein Aufschwung in Sicht

5,33 Mio. Menschen schalteten um 22.10 Uhr „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ein, der Marktanteil lag bei 21,8%. Damit verfehlte die Show zum achten Mal in Folge die 6-Mio.-Marke, etwas, das zuletzt 2009 so oft in Folge passierte. Und: Es ist weiterhin kein Aufschwung in Sicht. Immerhin: Im Vergleich zum vergangenen Sonntag (5,20 Mio. / 20,2%) ging es leicht nach oben. Bei den 14- bis 49-Jährigen rutschte die Show mit 2,94 Mio. und 33,9% erstmals seit Dienstag unter die 3-Mio.-Marke und landete knapp hinter dem „Tatort“ auf Platz 2 der Tages-Charts. Erfolgreich war bei RTL auch der 20.15-Uhr-Film „Hercules“ – mit 1,83 Mio. 14- bis 49-Jährigen und 15,8%.

3. Blasse Film-Zahlen für ZDF, Sat.1 und ProSieben

Keine allzu guten Zahlen gab es am Sonntagabend für das ZDF: 3,89 Mio. entschieden sich dort für den Film „Cecilia Ahern: Ein Moment fürs Leben“, der Marktanteil lag bei blassen 10,7%. Auch Sat.1 und ProSieben kamen am Abend nicht an ihr Normalniveau heran: So blieb ProSieben mit 930.000 14- bis 49-Jährigen für „Non-Stop“ bei 8,2% hängen, „John Rambo“ erreichte danach mit 620.000 jungen Zuschauern auch nur 8,8%. Sat.1 kam mit „Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels“ nicht über 800.000 und 7,2% hinaus.

4. Vox-Vorabend-Show „Beat the Box“ startet gut, in der Prime Time überzeugt RTL II mit „American Pie – Klassentreffen“

Um 19.15 Uhr lief am Sonntag die erste Ausgabe der Spielshow „Beat the Box“ – mit Erfolg. Immerhin 760.000 14- bis 49-Jährige sahen zu, der Marktanteil lag mit 8,1% über dem Sender-Normalniveau. Um 20.15 Uhr lief es für Vox hingegen überhaupt nicht gut: Die „Promi Shopping Queen“ blieb mit 500.000 jungen Zuschauern bei schwachen 4,8% hängen. Deutlich besser erging es RTL II mit „American Pie: Das Klassentreffen“: 810.000 14- bis 49-Jährige entsprachen 7,1%. Mies lief es hingegen für kabel eins: 4,0% für „Die größten Trends 2018“ sind zu wenig.

5. Dschungel-Begleit-Show knackt auf RTL plus die 7%-Marke, WDR punktet mit „Wunderschön“

„Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ glänzt in diesem Jahr nicht mit Quotenrekorde, die Begleit-Show „Die Stunde danach“ läuft aber immer besser. 350.000 14- bis 49-Jährige waren am Sonntag ab 23.35 Uhr bei RTL plus dabei, der Marktanteil kletterter auf grandiose 7,4%. Grandios deswegen, weil das Normalniveau von RTL plus eher bei 0,9% liegt. Im Gesamtpublikum knackten zwei Programme kleinerer Sender am späten Vormittag die Mio.-Marke: Den „Doppelpass“ schalteten ab 11 Uhr bei Sport1 1,07 Mio. Fußball-Fans ein, „Die Sendung mit der Maus“ sahen im KiKA ab 11.35 Uhr 1,09 Mio. In der Prime Time ließ noch das WDR Fernsehen aufhorchen: 1,55 Mio. bescherten dort ab 20.15 Uhr der Reihe „Wunderschön“ stolze 4,3%. Das NDR Fernsehen erreichte parallel dazu 1,19 Mio. und 3,3% mit den „schönsten Küsten im Norden“, im SWR Fernsehen sahen genau 1,00 Mio. „Schwaben weiß-blau, Hurra und Helau“.