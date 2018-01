trending: Schalker im BVB-Flieger, der Papst und die „Fake News“, Davos, #ibes und das „Todesurteil“ für Larry Nassar

#trending // Entertainment

Die Zuschauerzahlen schrumpfen von Tag zu Tag – und auch im Social Web scheint „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ in diesem Jahr an Reiz zu verlieren. Rund 153.000 Tweets zum Hashtag #ibes zählte Analyse-Tool Talkwalker an den ersten fünf Tagen, also bis einschließlich Dienstag. Die Anzahl ging dabei von Sendetag zu Sendetag zurück. Gab es am Premieren-Tag in Stunde 1 noch 18.000 #ibes-Tweets, in den Tagen danach in jeweils einer Stunde noch mindestens 12.000, so waren es am Mittwoch in den beiden Stunden jeweils noch 10.700 und 10.400.

Der erfolgreichste #ibes-Tweet der bisherigen Staffel kam übrigens ausgerechnet von arte. Auf den Tweet eines Fans – „Schon zwei Follower weg wegen # IBES2018 ? HAHAHA. Dann geht doch zu arte“ – antwortete der TV-Sender: „Wer sagt denn, dass wir die so ohne Weiteres aufnehmen? Vielleicht haben wir ja eine Obergrenze für RTL-Flüchtlinge?„. 4.300 Likes und Retweets gab es dafür.