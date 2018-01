Nach Repositionierung als Meinungs- und Debattenblatt: Hamburger Morgenpost zieht erste Relaunch-Bilanz

Von

„Mehr Haltung, mehr klare Kante“ – Mitte November unterzog Chefredakteur Frank Niggemeier der Hamburger Morgenpost einen umfassenden Relaunch. Sein Konzept: Er machte aus einem lupenreinen Boulevardtitel ein optisch attraktiv aufgemachtes Meinungs- und Debattenblatt. Bei den Lesern zeigt der Heftumbau bisher nur begrenzte Wirkung. „Die Auflagenzahlen haben sich nach dem Relaunch weder nach oben noch nach unten bewegt. Wir versprechen uns davon keine kurzfristigen Effekte, sondern eine nachhaltigere Leser-Blatt-Bindung“, betont Niggemeier. Um dem Verkauf der 1949 gegründeten Tageszeitung dennoch mehr Schwung zu verleihen, startet der Verlag in den nächsten Wochen eine breit angelegte Marketingkampagne. „Wir wollen hiermit dem Leser sichtbar machen, was sich bei der Mopo verändert hat“, betont der Chefredakteur. Geplant sind unter anderem Out-Of-Home-Werbung und Radiospots.

Die öffentlichkeitswirksame Anschubhilfe ist verständlich. Denn blickt man auf die aktuellen IVW-Statistik, ist von einer unveränderten Auflagenentwicklung bislang nichts zu sehen. Im 4. Quartal 2017 setzte der Verlag gegenüber dem Vorquartal 63.526 Exemplare ab. Das ist ein Minus von 7,74 Prozent. Der Einzelverkauf brach sogar in diesem Zeitraum um 8,4 Prozent auf 43.825 Exemplare ein. Vergleicht man das 4. Quartal 2017 gegenüber dem Vorjahresquartal ist das Bild deutlich schlechter. Hier sank der Verkauf sogar um knapp 13 Prozent. Die Hamburger Morgenpost, die die Hamburger liebevoll kurz „Mopo“ nennen, kämpft seit Jahren gegen den Leserschwund. Noch vor einem Jahrzehnt verkaufte die zur DuMont Mediengruppe gehörende Tageszeitung mehr als 114.000 Exemplare. Doch das veränderte Leseverhalten der Menschen macht dem Blatt das Leben schwer. Denn immer mehr häufiger rufen sie die Nachrichten aus der Region und aller Welt auf ihrem Handy ab. Doch die norddeutsche Boulevardzeitung ist kein Einzelfall. Auch der zu Axel Springer gehörende Konkurrenztitel Bild leidet auf dem hart umkämpften Pressemarkt in der Elbmetropole unter massiven Absatzeinbußen.

Nun sollen mehr Kommentare, mehr Kolumnen, mehr Standpunkte dem Blatt aus der Krise helfen. Damit will sich Niggemeier unabhängiger vom aktuellen Nachrichtengeschehen in der norddeutschen Metropole machen, um bei den Lesern mehr Aufmerksamkeit zu erlangen. Doch der neue publizistische Kurs hat auch personelle Konsequenzen. Die Geschäftsführung will im Verlagsbereich und der Redaktion Stellen abbauen, offenbar aber nicht mehr in der Größenordnung wie ursprünglich geplant. Nur noch sieben statt bislang elf Arbeitnehmer sollen dem Rotstift zum Opfer fallen, heißt es in Unternehmenskreisen. Von dem Personalabbau erhofft sich die Geschäftsführung Kosteneinsparungen. Dennoch macht sich die weiter rückläufige Auflage der gedruckten Zeitung, die noch immer wesentlicher Erlösträger des Unternehmens ist, unvermindert in der Ertragslage bemerkbar. Operativ rutschte die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2016 in die roten Zahlen. 2017 ist keine Besserung in Sicht. „Es liegen noch keine Bilanzzahlen für 2017 vor. Ich gehe aber davon, dass wir im vergangenen Jahr operativ einen Verlust geschrieben haben“, betont Mopo-Geschäftsführerin Susan Molzow.

Um die Gewinnsituation zu verbessern, plant die Geschäftsleitung, in neue Unternehmensfelder vorzustoßen. „Wir beabsichtigen, uns neue Erlösquellen zu sichern, die sich jenseits des herkömmlichen Mediengeschäfts bewegen“, so Molzow. Auch der Ausbau des Messegeschäfts und Corporate Publishing sollen helfen, die weitere Zukunft des Unternehmens abzusichern. Neue Impulse erhofft sich die Geschäftsführung auch in der Vermarktung. So wollen die zu Axel Springer gehörende Bild, das zur Funke Mediengruppe gehörende Hamburger Abendblatt sowie die Mopo norddeutschen Werbekunden künftig gemeinsam eine Anzeigen-Kombi anbieten. Noch sei das Modell im „Laborstadium“, heißt es. Es würden hierzu aber konkrete Gespräche geführt, betont Molzow.