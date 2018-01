Irreführung während Call-In-Sendung: ZAK tadelt Astro-TV-Senderbetreiber adviqo

In einer Sitzung der Kommission für Zulassung und Aufsicht (ZAK) wurde der Anbieter adviqo AG wegen zwei Verstößen gegen die Gewinnspielsatzung beanstandet. In einer Gewinnspielsendung des Senders Astro TV animierte eine Moderatorin die Zuschauer zum Anrufen, in einer älteren Sendung fehlten dagegen wichtige Pflichthinweise.