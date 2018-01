„Ich bin ein Star – holt mich hier raus“: Die besten IBES-Gags laufen bei Twitter – und nicht bei RTL

Von

Seit dem 19. Januar läuft bei RTL die mittlerweile 12. Staffel von „Ich bin ein Star – holt mich hier raus“ – und bei Twitter läuft unter dem Hashtag #IBES seitdem jeden Abend ab 22.15 Uhr die Timeline heiß. Während das Format selbst Ermüdungsanzeichen aufgrund von in den vergangener Jahren allzu oft gesehener Szenen zeigt, twittern sich seine Fans hingegen in Bestform:

Wenn du mal wieder das erste Schulhalbjahr gepackt hast. #IBES pic.twitter.com/zaWaAC05e0 — anredo (@anredo) 24. Januar 2018

Wie viele Sterne hat Matthias noch mal gehabt? #IBES pic.twitter.com/kojkVALqFA — anredo (@anredo) 20. Januar 2018

Ich, wenn ein Tweet von mir mehr als 3 Retweets bekommt. #IBES pic.twitter.com/8m4dB8Ksdr — anredo (@anredo) 23. Januar 2018

#ibes Zigaretten gestrichen, mieses Essen 😈 Und die Redakteure so: pic.twitter.com/m4OMXnTIjm — Anna Deschke (@deschke_anna) 23. Januar 2018

Wer sollte einmal in die Prüfung gewählt werden: pic.twitter.com/B1mNUmvuiV — Stabheuschrecke (@Stabheuschreck1) 24. Januar 2018

Twitter, wenn das Dschungelcamp irgendwann mal abgesetzt werden sollte. #IBES pic.twitter.com/45NrZDsFx6 — anredo (@anredo) 23. Januar 2018

Beste Szene der Staffel gefunden, wir können die Show beenden. #IBES pic.twitter.com/wJOVD0SXPo — anredo (@anredo) 24. Januar 2018

Der bislang erfolgreichste #ibes-Tweet der aktuellen Staffel kam von arte. Auf den Tweet eines Fans – „Schon zwei Follower weg wegen #IBES2018 ? HAHAHA. Dann geht doch zu arte“ – antwortete der TV-Sender: „Wer sagt denn, dass wir die so ohne Weiteres aufnehmen? Vielleicht haben wir ja eine Obergrenze für RTL-Flüchtlinge?„. 4.300 Likes und Retweets gab es dafür.

Wer sagt denn, dass wir die so ohne Weiteres aufnehmen? Vielleicht haben wir ja eine Obergrenze für RTL-Flüchtlinge? 🤔#ibes https://t.co/6P4mifleRV — ARTE (@ARTEde) 19. Januar 2018

Viele Fans des Formats denken während des Zuschauers sehnsüchtig an spektakuläre vergangene IBES-Staffeln zurück, in denen beispielsweise in Dschungelprüfungen noch wirklich gekämpft wurde und am Lagerfeuer regelmäßig die Fetzen flogen: