trending: Tod in Lünen, Happy End in Bad Cannstatt, die Oscar-Nominierungen und Donald Trumps Schreibtisch

Das wohl amüsanteste Meme der vergangenen Tage hatte wieder einmal mit Donald Trump zu tun. Alles begann damit, dass das Weiße Haus am Sonntag deutscher Zeit ein Foto herum schickte, auf dem Trump angeblich an seinem Schreibtisch im Oval Office arbeitete. „Angeblich“ deswegen, weil er zwar einen Telefonhörer am Kopf hat, aber schweigend in die Kamera schaut – und zudem nichts, aber auch gar nichts außer dem Telefon auf seinem Schreibtisch steht oder liegt. Und hatte Donald Trump nicht zu Trump-Tower-Zeiten Dinge gesagt wie: „I always noticed that busy people, people that are very successful in many cases, have a lot going on on their desk„?

Dem albernen Trump-bei-der-Arbeit-Foto folgten zahllose Tweets. Man verglich den Schreibtisch mitdenenfrühererPräsidenten, fantasierte andereGegenstände oder alte Bekannte auf den Schreibtisch, oder twitterte einfach lustige Sätze wie „Trump ‘working’ = me ‘doing math and eating salads’„, „Hi Melania, do you know where my hat is?“ und „This the photo you’d take if you’re visiting the WH and they let you sit at the desk.“