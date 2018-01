„Facebook sollte wie die Zigarettenindustrie reguliert werden“: Salesforce-CEO rechnet mit Social Network ab

Von

Die große Abrechnung mit Facebook geht praktisch im Tagesrhythmus weiter. Erst am Wochenende hatte Apple-Chef Tim Cook verklausuliert gegen das weltgrößte Social Network ausgeteilt.

„Es gibt einige Dinge, die ich ihm nicht erlaube; ich möchte zum Beispiel nicht, dass mein Neffe auf einem Social Network aktiv ist“, erklärte der CEO des wertvollsten Konzerns der Welt auf einer Podiumsdiskussion im britischen Essex und stimmte damit in den immer größeren Chor der Kritiker aus dem Silicon Valley ein, die ihre Bedenken über die gesellschaftlichen Auswirkungen von Technologieprodukten wie Smartphones und Social Networks äußerten.

Den Kritikern schloss sich 1000 Kilometer weiter südöstlich zwei Tage später ein anderer CEO eines weiteren Silicon Valley-Riesen an. Salesforce-Chef Marc Benioff erklärte in Davos gegenüber dem Finanzsender CNBC, dass Facebook stärker staatlich kontrolliert werden müsse.

„Ich denke, dass man im gleichen Maße vorgehen müsste, wie die Zigarettenindustrie reguliert wurde“, äußerte sich der 53-Jährige gestern im Format „Squawk Alley“, das wegen des Weltwirtschaftsforums aus Davos gesendet wurde. Facebook würde am Ende funktionieren wie Zigaretten: „Sie machen süchtig, und sie sind nicht gut für einen.“

.@andrewrsorkin on @SquawkAlley: How would you regulate a company like Facebook?

.@Benioff: The same as we did with the cigarette industry…there are a lot of parallels.

.@andrewrsorkin: Is that how you feel about social media?

.@Benioff: For the most part, yeah.

