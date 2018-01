„Ich bin ein Star“ und „Young Sheldon“ verlieren weiter Zuschauer, „Die Toten vom Bodensee“ siegen mit 8,01 Mio.

Von

Das sind die fünf Dinge, die Sie über die Quoten vom Montag wissen müssen:

1. „Ich bin ein Star“ bei den 14- bis 49-Jährigen fast auf Allzeit-Tief

Der RTL-Dschungel kommt 2018 noch nicht so richtig in Fahrt. Tag für Tag springen Zuschauer ab, insbesondere im jungen Publikum. Sahen die Staffel-Premiere am vergangenen Freitag noch 3,45 Mio. 14- bis 49-Jährige und die Ausgabe am Samstag 3,53 Mio., waren am Sonntag nur noch 2,98 Mio. und am Montag nun nur noch 2,60 Mio. junge Menschen dabei. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr gab es keine Folge mit weniger als 3 Mio. 14- bis 49-Jährigen, im Rekordjahr 2014 keine mit weniger als 4 Mio. Tatsächlich sahen in der langen Historie von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ erst einmal weniger als 2,60 Mio. 14- bis 49-Jährige zu: Am 13. Januar 2008 waren es 2,55 Mio. Insgesamt sahen am Montag 5,14 Mio. zu – ein neues 9-Jahres-Tief. Die Marktanteile von 25,5% und 27,7% lagen hingegen über denen vom Sonntag – die längere Sendedauer bis kurz nach Mitternacht bescherte der Sendung hinten raus diese Zahlen.

2. „Die Toten vom Bodensee“ knackten zum zweiten Mal die 8-Mio.-Marke

Der strahlende Sieger des Montags hieß unterdessen „Die Toten vom Bodensee“: Der sechste Film aus der Reihe war der bereits zweite mit mehr als 8 Mio. Zuschauern. 8,01 Mio. sahen zu – 24,4%. Hinter der 20-Uhr-„Tagesschau“ des Ersten (5,27 Mio. / 16,9%) folgen dann „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ (siehe oben) und „Wer wird Millionär?“ (5,01 Mio. / 15,7%). Das Erste war um 20.15 Uhr chancenlos, erreichte mit „Wo unser Wetter entsteht“ 2,92 Mio. Menschen und 8,8%. Immerhin ein kleines Plus gegenüber der Vorwoche.

3. „Young Sheldon“ verliert weitere Zuschauer, „Big Bang Theory“ legt zu

Anzeige

Ein großer Erfolg war der „Big Bang Theory“-Ableger „Young Sheldon“ auch in der dritten Woche. Doch auch diesmal konnte er sein Vorwochen-Niveau nicht halten. Mit 1,92 Mio. 14- bis 49-Jährigen (18,1%) rutschte die Serie erstmals unter die 2-Mio.-Marke. Zudem landete sie erstmals hinter dem Original „The Big Bang Theory“: Dort sahen nämlich in der halben Stunde vor „Young Sheldon“ 2,01 Mio. (19,5%) zu. In den beiden Vorwochen lag „Young Sheldon“ noch recht deutlich vor „The Big Bang Theory“. Sat.1 blieb mit „Navy CIS“ und „Navy CIS: L.A.“ unterdessen bei blassen 7,8% und 7,9% hängen.

4. kabel eins kann mit „Lethal Weapon“-Filmen nicht überzeugen

Zu oft wiederholt? Die Filme „Lethal Weapon“ und „Lethal Weapon II“ haben kabel eins diesmal kein Quotenglück gebracht. 440.000 und 260.000 14- bis 49-Jährige entsprachen um 20.15 Uhr und 22.30 Uhr nur Marktanteilen von 4,4% und 4,6%. Etwas besser lief es für „Die Geissens“ bei RTL II (550.000 / 5,5%), sowie „Goodbye Deutschland!“ bei Vox (720.000 / 7,1%).

5. zdf_neo stark mit „Bares für Rares“ und „Barnaby“, NDR mit „NDR regional“ und „Markt“

Nicht nur das ZDF, auch Ableger zdf_neo war um 20.15 Uhr erfolgreich mit einem Krimi: 1,37 Mio. sahen „Inspector Barnaby“ – 4,2%. Um 21.55 Uhr ging es für eine weitere Folge der Reihe sogar auf 1,62 Mio. und 6,9% hinaus. Noch mehr Zuschauer lockte der Sender um 19.20 Uhr mit „Bares für Rares“: 1,84 Mio. entsprachen 6,3%. Sehr gut lief es auch für das NDR Fernsehen: Mit „NDR regional“ (1,76 Mio. / 6,2%), „Tagesschau“ (1,47 Mio. / 4,7%) und „Markt“ (1,03 Mio. / 3,1%) blieb der Sender von 19.30 Uhr bis 21 Uhr über der Mio.-Marke.