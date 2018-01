Apples smarter Lautsprecher HomePod kommt im Frühjahr nach Deutschland

Es wird konkreter: Wie Apple heute mitteilte, startet der Verkaufsbeginn des neuen Smart Home-Lautsprechers HomePod in den USA, Großbritannien und Australien am 9. Februar. Kunden in Deutschland und Frankreich müssen sich noch bis zum Frühjahr gedulden. Wie viel der HomePod hierzulande kosten wird, ist weiter offen. Der Verbraucherelektronikpionier wollte den "Echo"-Herausforderer in den ersten Ländern ursprünglich bereits Ende des vergangenen Jahres auf den Markt bringen.