Telekom-Chef Höttges über Digitalisierungsmängel: „Politiker sind keine Weltmeister im Probleme lösen“

Die Menschen würden sich bei der Telekom beschweren, weshalb bislang nicht mehr in die digitale Infrastruktur investiert worden sei. Dabei sei es die Politik, die seinen Konzern seit 20 Jahren durch Regulierungen an Investitionen und Innovationen hindere, so Höttges weiter. Entscheidungen wie die Marktöffnung seien dabei noch die falschen gewesen, weil sie nicht für mehr Wettbewerb gesorgt hätten: „Unsere Wettbewerber werden nicht anfangen, in ihre eigene Infrastruktur zu investieren, wenn es günstiger ist, unsere Infrastruktur zu benutzen.“ Höttges forderte deshalb, den Wettbewerb weiter zu deregulieren.

Regulation of Telcos: "We have been regulated for 20 years now and people are always complaining why we are investing not enough in infrastructure. […]" (Timotheus Hoettges, @deutschetelekom) #DLD18 — DLD Conference (@DLDConference) January 21, 2018

"Our competitors won't start to invest in their own infrastructure when they can use our infrastructure cheaper than investing on their own at the same time."(Timotheus Hoettges, @deutschetelekom) #DLD18 — DLD Conference (@DLDConference) January 21, 2018

Es sei daher an der Zeit, endlich zu handeln und den Wettbewerb zu deregulieren. Höttges warb außerdem für Investitionen in den Ausbau des Mobilfunknetzes. 5G zeichne sich nicht nur durch mehr Geschwindigkeit und eine höhere Netzabdeckung aus, sondern besitze auch andere Vorteile: Technische Geräte aus dem Gesundheitssektor etwa ließen sich so mit geringerem Energieverbrauch und geringerer Verzögerung an das Internet anbinden.

'5G is not just more speed & coverage, it is connecting devices for health services and transportation systems with low latencies and low energy consumption.' (Timotheus Hoettges, @deutschetelekom) #DLD18 — DLD Conference (@DLDConference) January 21, 2018

Auch zum Thema Netzneutralität äußerte sich Höttges: Es sei „Blödsinn, E-Mails in drei Millisekunden“ zu übermitteln. Stattdessen müsse die Datenübertragung in anderen Bereichen optimiert werden, so sollten beispielsweise mit dem Internet verbundene Autos einen bevorzugten Zugang erhalten, um ein möglichst reibungsloses Funktionieren zu gewährleisten.