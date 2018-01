Digitale Denker diskutieren in München über die Zukunft: die besten Bilder vom DLD 2018

In München kamen in den vergangenen drei Tagen wieder digitale Denker zusammen und diskutieren bei der DLD Conference über das Leben und Arbeiten in der Zukunft. Unter dem Motto "Reconquer" ging es vor allem darum, Kontrolle zurückzuerobern und in Zeiten des schnellen Wandels auch mal "innezuhalten", wie Gründerin Steffi Czerny in ihrer Eröffnungsrede sagte. MEEDIA zeigt die Fotos des international beliebten Events.