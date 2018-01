„Anfangsverdacht einer nicht verjährten Sexualstraftat“: Staatsanwaltschaft ermittelt laut Bild gegen Dieter Wedel

Von

Wie die Bild nun berichtet, habe die Staatsanwaltschaft in München einen Anfangsverdacht festgestellt und daraufhin die Ermittlungen aufgenommen. Dabei soll es sich um einen Fall handeln, der keine 20 Jahre zurückliegt und damit noch nicht als verjährt gilt. Von Wedel liegt zu diesem Vorgang noch keine offizielle Stellungnahme vor.

Laut Bild gehen die Ermittlungen, die der Zeitung bestätigt worden seien, auf den vor etwa zwei Wochen im Zeit Magazin erschienenen Bericht zurück. In diesem hatten drei Frauen, zwei davon namentlich sowie jede von ihnen mit eidesstattlicher Versicherung, Wedel vorgeworfen, sie vor mehr als 20 Jahren sexuell bedrängt und genötigt zu haben.

Wie es heißt, habe das Magazin weiter recherchiert und Wedel am vergangenen Freitag mit weiteren Vorwürfen konfrontiert. Offenbar steht eine weitere Berichterstattung kurz bevor.

In der Folge der ersten Berichterstattung hatte sich Wedel, der die Vorwürfe zurückweist und dies ebenfalls an Eides statt versicherte, zunächst aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Am heutigen Montag wurde bekannt, dass er von seinem Posten als Intendant der Bad Hersfelder Festspiele zurückgetreten ist. Darüber hinaus liege Wedel derzeit im Krankenhaus. Er selbst hatte seine Einlieferung mit dem öffentlichen Druck begründet und sprach sogar von Erpressungen gegen ihn.