Dschungelcamp-Auftakt bei RTL: Die Kakerlaken sind müde

In seiner zwölften Staffel droht das RTL Dschungelcamp die Formschwächen der vergangenen beiden Staffeln fortzusetzen. Zu vieles wird gezeigt, was man als Zuschauer schon zig-fach gesehen hat. Auch die Kandidaten wirken wie Wiedergänger früherer Insassen. Das Camp hat seinen Zenit überschritten. Weitergehen wird es trotzdem.

Natascha Ochsenknecht sieht aus wie eine Schmalspur-Ausgabe von Brigitte Nielsen. Tatjana Gsell erinnert frappant an Kader Loth. Sänger Sydney Youngblood ginge als Lookalike von Roberto Blanco durch. Matthias Mangiapane erinnert entfernt an Udo Kier und Tina York hat etwas irritierend Herr-Bödefeld-haftiges an sich. Okay, die drei letztgenannten Vergleichspersonen waren noch nie im Dschungel aber dieses „Alles schon mal dagewesen“-Feeling ist durchaus gefährlich für das Format.

Dass Hirne und Penisse im Eiltempo weggefuttert werden müssen und das auch ohne mit der falschen Wimper zu zucken erledigt wird, schockt heute keinen Zuschauer mehr. Dass die „Stars“ auf dem Weg ins Camp aus dem Flugzeug geworfen werden, sorgt für ein müdes Achselzucken. Die allseits herbeigesehnte Camp-Dynamik kann sich in Folge 1 natürlich noch nicht entwickeln – es fehlt aber auch an Fantasie, wo die künftigen Konfliktlinien verlaufen sollten. Wie in den zurückliegenden Staffeln gehen die Kandidaten das Show-Martyrium mittlerweile stoisch professionell an. A bisserl lieb, a bisserl dotschig, a bisserl doof.

Natürlich: Das Niveau der Produktion ist nach wie vor top. Die Luftaufnahmen sind aufwendig, die Gags sitzen mindestens zehnmal besser als in anderen Shows („Hat Natascha Ochsenknecht gerade gesagt, ihr Beziehungsstatus ist ‚ledrig‘?“ – Sonja Zietlow). Zwischen dem Dschungel und einem aufgeblasenen Quatsch wie „Promi Big Brother“ oder diesem Gladiatoren-Unfug bei ProSieben liegen immer noch Welten der Qualität. Aber das beste Konzept zeigt irgendwann eben auch Verschleißerscheinungen. Es war immer eine Stärke des Formats, dass es kaum Veränderungen am Setting gab, dass die Betonung in den stärksten Staffeln auf den Charakteren, den Gags der zwischenmenschlichen Dynamik lag. Das hat über mindestens zehn Staffeln für ziemlich beste TV-Unterhaltung gesorgt. Irgendwann zeigt die Kurve dann aber nun mal naturgemäß nach unten.

Die Quoten waren im vergangen Jahr immer noch sehr, sehr gut aber eben nicht mehr ganz so fantastisch wie zu den Hoch-Zeiten der Peer-Kusmagk- und Larissa-Marolt-Staffeln. Die Prognose ist, dass die Quote in dieser Staffel noch einmal einen deutlichen Dämpfer bekommt und trotzdem hoch genug bleiben wird, um weiterzumachen. Markus Küttner, der Dschungel-Verantwortliche bei RTL, sagte im Vorfeld der neuen Staffel zu MEEDIA, er werde inzwischen häufiger gefragt, ob es nicht zwei Dschungelcamps pro Jahr geben könnte statt einer Pause. Das mag sein, heißt aber darum noch lange nicht, dass zwei Dschungel-Ausgaben pro Jahr eine gute Idee wären. Der Versuch mit einer Sommer-Ausgabe vor der Jubiläumsstaffel zehn ging ja auch kräftig in die Hose.

Dramaturgisch wäre eine Pause für den Dschungel überfällig. Danach hätte die Produktion einen größeren Pool an „Promis“ als Kandidaten zur Auswahl, das Publikum gewänne Abstand und man könnte in Ruhe über behutsame Format-Weiterentwicklungen nachdenken. Aber das wird, siehe oben, nicht passieren. Stattdessen wird die Schlagzahl eher noch erhöht. Also richten wir die müden Augen wieder einmal zwei Wochen lang nach Murwillumbah und hoffen, dass vielleicht doch etwas Echtes passiert. Und falls nicht, dann hat man auch nichts verpasst, wenn man die eine oder andere Folge einfach mal sausen lässt und stattdessen irgendwo ein Bier trinken geht.