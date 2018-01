Dschungel startet mit den wenigsten Zuschauern seit 2009, aber dennoch meilenweit vor der Konkurrenz

Von

Das sind die fünf Dinge, die Sie über die Quoten vom Freitag wissen müssen:

1. „Ich bin ein Star“ verliert 870.000 Zuschauer gegenüber dem Vorjahr – vor allem bei den Unter-50-Jährigen

Mit 6,49 Mio. sahen also 870.000 weniger zu als beim Auftakt der 2017er-Staffel. Damals sank die Zuschauerzahl schon nach zwei Abenden klar unter die 7-Mio.-Marke und erreichte diese erst wieder im Finale. Diesmal also gab es direkt bei der Staffel-Premiere klar weniger als 7 Mio. Seher. Die Zuschauerverluste gehen vor allem auf das Konto der 14- bis 49-Jährigen. Dort sank die Beteiligung von 4,20 Mio. um 750.000 auf 3,45 Mio. Dennoch: Mit Marktanteilen von 25,0% und 39,1% war „Ich bin ein Star Holt mich hier raus“ am Freitagabend natürlich mit großem Abstand die Nummer 1 des deutschen Fernsehens. Sie kann eben nur nicht ganz an die Erfolge der vergangenen Jahre anknüpfen.

2. „Tagesschau“, ZDF-Krimis, „Wer wird Millionär?“, Handball-EM und „Inselärzin“ auf den folgenden Plätzen

Hinter dem RTL-Dschungel platzierte sich in den Tages-Charts die 20-Uhr-„Tagesschau“ des Ersten: 6,22 Mio. Neugierige waren dabei – 20,1%. Um 20.15 Uhr lag „Der Staatsanwalt“ vorn: 5,42 Mio. schalteten den ZDF-Krimi ein, der Marktanteil lag bei 16,7%. Dahinter folgt „Wer wird Millionär?“ mit 4,93 Mio. und 15,2%. Als bei RTL um 21.15 Uhr der Dschungel begann, hielt das ZDF mit der „SOKO Leipzig“ immerhin noch 4,86 Mio. Menschen (15,2%) beim Sender. Das Erste punktete abseits von der „Tagesschau“ am Vorabend noch mit dem Handball-EM-Spiel Deutschland-Tschechien (4,87 Mio. / 18,9%) und „Wer weiß denn sowas?“ (4,30 Mio. / 18,7%), sowie in der Prime Time mit der Premiere „Die Inselärztin – Neustart auf Mauritius“.

3. ProSieben und Sat.1 chancenlos

Im jungen Publikum gewann RTL nicht nur mit „Ich bin ein Star“ den Tag, dahinter folgen in den Freitags-Charts vier weitere RTL-Programme. So landete „Wer wird Millionär?“ um 20.15 Uhr mit 1,70 Mio. 14- bis 49-Jährigen bei grandiosen 18,0%, „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ sahen am Vorabend 1,69 Mio. (19,4%) und das „RTL-Nachtjournal“ nach dem Dschungel ab 0.10 Uhr noch 1,48 Mio. (28,8%). Abgerundet wird die Top 5 durch „RTL aktuell“ mit 1,37 Mio. und 19,2%. Stärkstes Nicht-RTL-Programm war die Handball-EM im Ersten, die 1,26 Mio. 14- bis 49-Jährige auf tolle 17,2% hievten. ProSieben und Sat.1 landeten hingegen abgeschlagen dahinter, beide erreichten mit keinem Programm des Tages 1 Mio. 14- bis 49-Jährige. ProSiebens „Stirb langsam – Ein guter Tag zum Sterben“ landete mit 870.000 bei 8,9%, Sat.1 kam mit „111 höllische Hobbys!“ nicht über 740.000 und 7,6% hinaus.

