trending: Friederike, Kurz bei Maischberger, Eiskunstlauf und eine schwangere Premierministerin

#trending // Worldwide In Neuseeland sorgte am Donnerstag die Premierministerin Jacinda Ardern für die Schlagzeile des Tages. Sie tat das aber nicht mit politischen Entscheidungen, sondern mit der Nachricht ihrer Schwangerschaft. In einem Facebook-Post schrieb sie „Clarke and I are really excited that in June our team will expand from two to three, and that we’ll be joining the many parents out there who wear two hats. I’ll be Prime Minister AND a mum, and Clarke will be “first man of fishing” and stay at home dad.“ Über 36.000 Likes & Co. gab es dafür innerhalb von drei Stunden. Auch neuseeländische Medien wie 1 News, nzherald.co.nz und Stuff.co.nz waren erfolgreich mit der Nachricht. And we thought 2017 was a big year! Clarke and I are really excited that in June our team will expand from two to three,… Posted by Jacinda Ardern on Donnerstag, 18. Januar 2018