IVW-Blitz-Analyse: Nur 13 der Top-100-Magazine legen zu, der stern verliert 15%, Bravo fällt erstmals in ihrer Geschichte unter die 100.000er-Marke

Von

Deutschlands meistverkaufte am Kiosk erhältliche Publikumszeitschrift bleibt mit großem Abstand TV 14: 2,13 Mio. Exemplare wechselten via Abo oder Einzelverkauf in Kiosken, Supermärkten, etc. ihren Besitzer. Doch auch das erfolgsverwöhnte Programmie büßte massiv an Auflage ein: In den beiden wichtigen IVW-Kategorien Abos und Einzelverkauf insgesamt satte 132.184 Exemplare bzw. 5,8% gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Über der Mio.-Marke liegen mittlerweile nur noch drei Titel, neben TV 14 auch noch TV Digital und TV Direkt. Letztgenannter könnte mit inzwischen 1,01 Mio. aber im Verlauf des Jahres 2018 auch in die Sechsstelligkeit fallen. Im vierten Quartal ging es für TV Direkt um heftige 7,9% nach unten.

Noch deutlicher verlor auf Platz 6 die Landlust. Das Magazin, das einst sogar die Mio.-Marke knackte, ist mittlerweile deutlich unter die 900.000er-Hürde gerutscht – diesmal mit einem Minus von 9,6%. Zweistellige prozentuale Einbußen verzeichnen auf den Rängen 1 bis 25 die Neue Post, Das Neue Blatt und der stern, für den es um dramatische 15,0% nach unten geht. Im Einzelverkauf verlor er 18,4%, bei den Abos 12,2%. Die Kollegen vom Spiegel können unterdessen auch nicht lachen: 7,1% sind ebenfalls ein heftiges Minus.

Zulegen konnten in diesem ersten Viertel der Top 100 lediglich TV pur und die Kombination nur TV plus, die sich aus den Billig-Programmies nur TV und TV Sudoku zusammen setzt. Einzeln werden die beiden Titel leider nicht ausgewiesen.

Top 100 der am Kiosk erhältlichen Publikumszeitschriften (Abo+EV) Abo+EV 2017-IV vs. 2016-IV Platz Titel 2017-IV absolut in % 1 TV 14 2.130.988 -132.184 -5,8 2 TV Digital 1.395.795 -73.726 -5,0 3 TV Direkt 1.014.891 -86.488 -7,9 4 TV Movie 933.817 -57.545 -5,8 5 Hörzu 897.915 -36.256 -3,9 6 Landlust – Die schönsten Seiten des Landlebens 874.171 -92.498 -9,6 7 nur TV plus (nur TV + TV Sudoku) 847.425 36.577 4,5 8 TV Spielfilm 754.997 -43.684 -5,5 9 Auf einen Blick 751.969 -53.354 -6,6 10 Bild der Frau 590.790 -56.860 -8,8 11 TV pur 586.110 11.566 2,0 12 Freizeit Revue 560.852 -44.287 -7,3 13 TV Hören und Sehen 544.400 -29.095 -5,1 14 Der Spiegel 542.869 -41.733 -7,1 15 Neue Post 449.146 -76.186 -14,5 16 TV für mich 376.406 -578 -0,2 17 Freizeitwoche 373.456 -29.322 -7,3 18 Funk Uhr 369.045 -25.552 -6,5 19 Das Neue Blatt 327.856 -37.059 -10,2 20 Freizeit Spass 326.889 -16.119 -4,7 21 stern 320.115 -56.518 -15,0 22 Fernsehwoche 309.045 -22.730 -6,9 23 Meine Familie & ich 299.237 -19.432 -6,1 24 Bunte 295.912 -8.280 -2,7 25 Land Idee 292.954 -19.436 -6,2 Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA

Die beiden großen Gewinner aus der Top 100 finden sich diesmal auf den Rängen 37 und 38 und richten sich vornehmlich an Kinder: Das Lustige Taschenbuch gewann – womöglich auch dank Aktionen zum 50. Geburtstag – überragende 42,2% hinzu, Lego Ninjago durchbrach mit einem Plus von 27,4% ebenfalls die 200.000er-Marke – zum ersten Mal überhaupt. Nach oben ging es auf den Rängen 26 bis 50 zudem für TV piccolino und Frau im Trend – wenn auch nur jeweils um 0,4%.

Massive Verluste verzeichnen hier hingegen die Auto Bild, Laviva, die Sport Bild und Wohnen & Garten – jeweils zwischen 12,0% und 13,1%. Der Focus kam im Vergleich zu Spiegel und stern relativ glimpflich davon: 3,6% weniger als im Vorjahr sind in der schrumpfenden Branche beinahe schon ein stabiles Ergebnis.

Top 100 der am Kiosk erhältlichen Publikumszeitschriften (Abo+EV) Abo+EV 2017-IV vs. 2016-IV Platz Titel 2017-IV absolut in % 26 Tina 288.980 -24.016 -7,7 27 Die Aktuelle 280.595 -18.813 -6,3 28 Auto Bild 277.425 -41.897 -13,1 29 mein schönes Land 272.673 -19.729 -6,7 30 Laviva 269.066 -36.717 -12,0 31 Brigitte 251.198 -21.184 -7,8 32 Focus 239.680 -9.052 -3,6 33 c’t magazin für computertechnik 232.909 -15.685 -6,3 34 auto motor und sport 225.939 -6.882 -3,0 35 Mein schöner Garten 222.257 -11.143 -4,8 36 TV Today 216.968 -11.575 -5,1 37 Lustiges Taschenbuch 214.267 63.582 42,2 38 Lego Ninjago 208.215 44.792 27,4 39 TV piccolino 206.891 766 0,4 40 Gong 200.948 -6.115 -3,0 41 Superillu 200.703 -21.509 -9,7 42 Computer Bild 199.236 -7.712 -3,7 43 Neue Woche 193.003 -15.469 -7,4 44 Neue Freizeit 188.769 -19.709 -9,5 45 Frau im Trend 186.190 759 0,4 46 Reader’s Digest Das Beste 181.197 -13.291 -6,8 47 Sport Bild 177.674 -26.276 -12,9 48 TV 4Wochen 173.706 -17.409 -9,1 49 Wohnen & Garten 172.904 -24.831 -12,6 50 Kochen & Geniessen 171.388 -3.237 -1,9 Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA

Auf den Plätzen 51 bis 75 verloren sogar zehn Magazine mehr als 10%. Am deutlichsten im Minus liegen hier welt der wunder und Alles für die Frau mit 18,9% bzw. 18,0%. Außerdem mit einem Minus von über 10% vertreten: InStyle, Woche heute, Geo, Freizeit Blitz, mein tv & ich, Neue Welt, Lisa Wohnen & Dekorieren und Echo der Frau. Gewonnen haben Freizeit Exklusiv, Freizeit Heute und das Mädchen-Heft Top Model Creative Magazine.

Anzeige

Top 100 der am Kiosk erhältlichen Publikumszeitschriften (Abo+EV) Abo+EV 2017-IV vs. 2016-IV Platz Titel 2017-IV absolut in % 51 InStyle 169.612 -28.986 -14,6 52 Freizeit Monat 169.495 -3.183 -1,8 53 Woche heute 166.874 -22.163 -11,7 54 TV 4×7 165.024 -7.458 -4,3 55 Geo 160.392 -21.694 -11,9 56 Freizeit Exklusiv 156.945 13.224 9,2 57 Viel Spaß 154.151 -7.420 -4,6 58 von Frau zu Frau 150.675 -8.405 -5,3 59 Schöne Woche 149.680 -9.978 -6,2 60 Das Goldene Blatt 147.967 -12.127 -7,6 61 Frau im Spiegel 147.717 -11.195 -7,0 62 Freizeit Heute 146.093 13.346 10,1 63 Lisa 144.327 -8.341 -5,5 64 Super TV 141.782 -5.808 -3,9 65 welt der wunder 140.802 -32.807 -18,9 66 Freizeit Total 139.599 -4.439 -3,1 67 Freizeit Blitz 139.312 -25.391 -15,4 68 mein tv & ich 139.018 -19.389 -12,2 69 Neue Welt 137.656 -17.156 -11,1 70 Lisa Wohnen & Dekorieren 135.938 -26.907 -16,5 71 Top Model Creative Magazine 134.655 6.615 5,2 72 Echo der Frau 134.481 -16.836 -11,1 73 TV klar 130.075 -11.541 -8,1 74 Alles für die Frau 129.804 -28.556 -18,0 75 Glamour 125.756 -11.090 -8,1 Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA

Lang wird es nicht mehr dauern, bis weniger als 100.000 Abos und Einzelverkäufe ausreichen, um in die Top 100 einzuziehen. Diesmal lag die Grenze bei 104.637. Gewonnen haben im letzten Abschnitt der Top 100 die Titel Lust auf Genuss, TV Schlau, Freizeit pur und Schöne Welt. Keine Vorjahresvergleichszahlen gibt es für Freizeit Rätsel und Super Freizeit.

Auch hier gibt es eine Reihe von großen Verlierern: vor allem essen & trinken für jeden Tag (-25,5%), inTouch (-28,0%) und neues für die Frau (-33,7%) krachten nach unten. Mehr als 10% büßten zudem Die Neue Frau, Schöner wohnen, Brigitte Woman, Freundin, Lecker und die illu der Frau ein.

Längst nicht mehr in der Top 100 vertreten – und erstmals in ihrer Geschichte unter der 100.000er-Marke gelandet ist die Bravo. In den beiden wichtigen Kategorien Abos und Einzelverkauf kam Bauers Teenie-Blatt im vierten Quartal nur noch auf erschütternde 83.520 Exemplare, im Gesamtverkauf auf 92.304.

Top 100 der am Kiosk erhältlichen Publikumszeitschriften (Abo+EV) Abo+EV 2017-IV vs. 2016-IV Platz Titel 2017-IV absolut in % 76 Die Neue Frau 125.344 -19.736 -13,6 77 Lust auf Genuss 124.941 1.694 1,4 78 Geolino 124.787 -9.961 -7,4 79 TV Schlau 124.614 1.127 0,9 80 Schöner wohnen 123.825 -14.330 -10,4 81 P.M. 122.163 -12.596 -9,3 82 Freizeit pur 120.766 35.498 41,6 83 Brigitte Woman 120.606 -24.538 -16,9 84 essen & trinken Für jeden Tag 119.426 -40.933 -25,5 85 neues für die Frau 119.023 -60.600 -33,7 86 happinez 118.741 -7.358 -5,8 87 Freundin 117.482 -15.954 -12,0 88 Lecker 116.447 -24.025 -17,1 89 Lea 116.332 -11.340 -8,9 90 Freizeit Rätsel 113.533 neu 91 Schöne Welt 113.433 7.715 7,3 92 Gala 110.850 -9.115 -7,6 93 illu der Frau 110.669 -17.216 -13,5 94 Bild der Frau Gut kochen & backen 109.971 -3.795 -3,3 95 Oldtimer Markt 109.587 -6.974 -6,0 96 Bild der Frau Schlank & fit 109.577 -3.063 -2,7 97 Playboy Deutschland 108.137 -11.373 -9,5 98 Super Freizeit 107.350 neu 99 inTouch 106.143 -41.226 -28,0 100 Chefkoch 104.637 -10.908 -9,4 Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA

Die Top Ten der größten Gewinner wird von den beiden angesprochenen Titeln Lustiges Taschenbuch und Lego Ninjago angeführt. Mit einem Plus von 63.582 bzw. 44.792 harten Verkäufen liegt das Duo deutlich vor dem Rest des Feldes:

Die Top 10 IVW-Gewinner im 4. Quartal 2017 (Nur Kiosk-Titel / Abo+EV) Abo+EV 2017-IV vs. 2016-IV Platz Titel 2017-IV absolut in % 1 Lustiges Taschenbuch 214.267 63.582 42,2 2 Lego Ninjago 208.215 44.792 27,4 3 nur TV plus (nur TV + TV Sudoku) 847.425 36.577 4,5 4 Freizeit pur 120.766 35.498 41,6 5 Meine Revue 89.636 33.390 59,4 6 Welt der Woche 86.532 24.412 39,3 7 Gute Laune 50.865 19.409 61,7 8 Liebes Land Die beste Art zu leben 92.566 18.352 24,7 9 Myillu 35.350 16.060 83,3 10 Freizeit Heute 146.093 13.346 10,1 Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA

Work in Progress: Dieser Artikel wird in den kommenden Minuten ständig um weitere Rankings und Analysen ergänzt.