Wegen massiver Probleme bei der GfK: auch am Wochenende keine Einschaltquoten

Nachdem bereits am Freitag keine Einschaltquoten veröffentlicht wurden, wird sich dieser Zustand auch am Wochenende fortsetzen. Wie die Arbeitsgemeinschaft Videoforschung (AGF) am Freitagabend mitteilte, setzt sie wegen der technischen Probleme der GfK die "Ausweisung der tagesaktuellen TV-Leistungsdaten bis einschließlich Montag" aus.

Wie bereits am Freitag berichtet, kommt die GfK derzeit nicht an die Daten in den Quoten-Messgeräten heran. Die AGF beschreibt das so: „Aufgrund eines Übertragungsproblems können seit Donnerstagabend keine Daten aus den Messhaushalten der GfK mit TC Score-Messgeräten abgerufen werden“.

Zwar habe die GfK die Ursache des Übertragungsproblems inzwischen identifiziert und arbeite unter Hochdruck an der Lösung. Doch, so AGF-Geschäftsführer Willibald Müller: „Für die AGF gilt als oberste Maxime, dem Markt verlässliche und belastbare Daten zur Verfügung zu stellen. Um dies zu gewährleisten, wurde die Auslieferung bis zum Montag nach Ablauf sofort ergriffener Problemlösungs- und Qualitätssicherungsmaßnahmen ausgesetzt. Die AGF GmbH wirkt gegenüber ihrem Dienstleister GfK weiter auf die möglichst umgehende Behebung des Fehlers hin“.

Komplett ausfallen werden die Quoten der Tage Donnerstag bis Sonntag aber wohl nicht: „Die AGF geht derzeit davon aus, dass die Messung der Nutzungsdaten in den Haushalten von der Störung nicht betroffen ist und somit keine Daten rückwirkend verloren gehen. Die TV-Daten werden also kontinuierlich weiterhin erhoben und zu einem späteren Zeitpunkt vollständig gewichtet dem Markt zur Verfügung gestellt.“

Bis dahin gibt es aber keine Quoten-Analysen auf MEEDIA und entspannte Tage für TV-Macher, die ausnahmsweise mal nicht unter Quotendruck stehen.