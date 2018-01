essen und trinken: Medienmanufaktur schickt Low-Carb-Special von Für jeden Tag in Serie

Von

Das in der Verlagsgruppe Deutsche Medien-Manufaktur (DMM) erscheinende Magazin beschäftigt sich mit zahlreichen Rezepten rund um Thema Low-Carb. Bei der Ernährungsform geht es darum, seinen täglichen Kohlenhydrat-Anteil zu reduzieren. Die Spezialreihe von „Für jeden Tag“ erschien bereits 2016 und 2017 in der jeweils ersten Ausgabe des Jahres. 2018 geht das Special in Serie. Geplant sind vier Sonderausgaben in einer Auflage von 100.000 Exemplaren, Copypreis: 4,90 Euro.