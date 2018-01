trending: Boris Becker vs. AfD, Twitter und die „World Leaders“, Sondierungen ohne Social Media, France Gall und „Fire and Fury“

#trending // Worldwide Michael Wolffs Buch „Fire and Fury“ über Donald Trump sorgt weiterhin für weltweite Diskussionen. Direkt ein Bestseller, führt es auch in Deutschland die Amazon-Buch-Chartsan – und das gleich doppelt. Auf Platz 1 findet sich das Taschenbuch, auf 2 das Hardcover. Unterdessen hat WikiLeaks am Sonntag einen Link getwittert, unter dem das Buch als PDF kostenlos gelesen und herunter geladen werden kann. Die Plattform, die einst angetreten ist, um die Öffentlichkeit über Geheimnisse von Regierungen aufzuklären, postet also inzwischen stumpfe Urheberrechte von im Handel erhältlichen Büchern verletzende Links – potenziell, um dem Autoren zu schaden. Bitter. Und nochmal „Fire and Fury“. Edel Rodriguez, hierzulande bekannt für seine Spiegel-Titel-Illustrationen zu Donald-Trump-Themen, hat ein inoffizielles Cover für das Buch gestaltet, nachdem „some folks“ meinten, der eigentliche Titel sei ein „disaster“. Und zugegeben: Rodriguez‘ Entwurf sieht deutlich besser aus als das Original-Cover. I've been asked what I would've done with the 'Fire and Fury' cover by some folks who think the existing cover design is a disaster and a missed opportunity, so here is what I might have done with it pic.twitter.com/xV8W3L8oYu — Edel Rodriguez (@edelstudio) January 7, 2018