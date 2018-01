Zeit-Autorinnen über Kritik an Wedel-Enthüllung: „Berichterstattung muss möglich sein, sonst wäre der investigative Journalismus tot“

Von

Für die Titelgeschichte des Zeit Magazins „Im Zwielicht“, haben Sie von sich aus im Umfeld des Fernsehgeschäfts recherchiert, oder wurden Sie von den Schauspielerinnen selbst angesprochen?

Jana Simon: Die Geschichte einer der Frauen kam zu uns – mehr können wir wegen des Informantenschutzes nicht sagen. Auf die anderen stießen wir durch Recherchen in der Branche. Insgesamt haben wir mehr als zwei Monate lang recherchiert und fast 50 Personen befragt.

Annabel Wahba: Darunter waren zum Beispiel Agenten, Caster, Produzenten, Schauspieler und auch ehemalige Mitarbeiter von Dieter Wedel. Eine der ehemaligen Schauspielerinnen, Jany Tempel, hat für unsere Recherchen auch ihre Therapeutin von der Schweigepflicht entbunden. Schon während der Recherche stießen wir auf weitere Schauspielerinnen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben wollen wie die vier Frauen, die nun in der Geschichte zu Wort kommen.

Dieter Wedel hat mit einer eidesstattlichen Versicherung die Vorwürfe dementiert. Damit steht, auch laut Ihrem Artikel, Aussage gegen Aussage: Wessen Äußerungen halten Sie für glaubwürdiger?

Wahba: Für uns gilt immer der Neutralitätsgrundsatz. Wir stellen den Aussagen der Frauen Dieter Wedels Aussagen gegenüber. Wir hätten ihn auch gerne selbst getroffen, um persönlich mit ihm zu sprechen, aber eine Interviewanfrage lehnte er über seine Assistentin ab – daher haben wir seine Stellungnahme zu den jeweiligen Vorwürfen der Frauen veröffentlicht. Nach unseren sehr aufwändigenRecherchen kamen wir aber zu dem Schluss, dass wir die Aussagen der drei Frauen für glaubhaft halten.

Simon: Jeder, der unsere Geschichte liest, wird feststellen, dass wir es uns nicht leicht gemacht und uns sehr um Ausgewogenheit bemüht haben. Wenn wir die Frauen für Wichtigtuerinnen oder für unglaubhaft gehalten hätten, hätten weder wir, noch die Chefredaktion diese Geschichte veröffentlicht

Die Taten wären, sofern sie sich so ereignet haben, strafrechtlich verjährt. Warum haben Sie diesen Umstand nicht stärker thematisiert?

Simon: Das erwähnen wir in unserer Geschichte bereits im ersten Viertel. Dort steht, dass alle Sexualstraftaten spätestens nach 20 Jahren verjährt sind.

In Deutschland gilt die Unschuldsvermutung. Unabhängig vom Ausgang möglicher Verfahren ist das Ansehen von Dieter Wedel nun schwer belastet. Hatten Sie nach Lage der Dinge keine Skrupel, die Story trotzdem zu bringen?

Wahba: Es ist die Aufgabe der Presse, auch über einen Tatverdacht zu berichten, solange dies ausgewogen geschieht. Das haben wir getan, im Text und auch auf dem Doppelcover des Magazins. Dort stellen wir dem Zitat einer der Frauen die Stellungnahme von Dieter Wedel entgegen.

Anzeige

In einem Beitrag in der Welt spricht Gisela Friedrichsen von einer “medialen Vorverurteilung” und stellt einen Bezug zur Rufschädigung im Fall Kachelmann her. Wie stehen Sie zu dieser Kritik?

Wahba: Wir wollen niemanden vorverurteilen, sondern stellen die Aussagen der Frauen denen von Dieter Wedel gegenüber. Der Fall Kachelmann kann nicht mit dem Fall Wedel gleichgesetzt werden.

Simon: Generell gilt: Verdachtsberichterstattung bei gesellschaftlich relevanten Themen muss möglich sein, sonst wäre der investigative Journalismus tot.

Welche Reaktionen gab es zu ihrem Artikel, haben sich weitere Schauspielerinnen bei Ihnen gemeldet?

Simon: Medial waren die Reaktionen sehr vielfältig. Auch aus der Filmbranche haben wir viele Rückmeldungen bekommen. Viele sind froh darüber, dass sich nun vielleicht etwas verändert. Und ja, es haben sich weitere Schauspielerinnen bei uns gemeldet

Wedel hat der Zeit gegenüber mit rechtlichen Schritten gedroht. Sind Ihnen entsprechende Maßnahmen bereits welche bekannt?

Wahba: Nein, bisher ist uns nichts bekannt.

Planen Sie schon weitere Berichte im Zeit Magazin oder warten Sie, die sich entwickelnde Debatte erst einmal ab?

Simon: Es gibt keinerlei Planung unsererseits. Das ist ja keine geplante Aktion gegen Dieter Wedel, sondern wir berichten, wenn es etwas zu berichten gibt.