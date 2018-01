US-TV profitiert vom Trump-Effekt: Quoten von Fox News, CNN und MSNBC erreichen Höchstwerte

Nicht nur die alten Print-Marken wie die New York Times und die Washington Post mit ihren kostenpflichtigen Digitalangeboten profitieren vom Trump-Effekt. Auch bei den Nachrichten-Sendern sorgt der Trump Bump für Rekord-Quoten. So vermeldet CNN für 2017 stolz den höchsten Zuschauerschnitt seit Sender-Start. Aber nicht nur die Kritik am Präsidenten treibt die Einschaltquoten. Erfolgreichster Nachrichtensender bleibt Fox News.