„Alte BBC-Schule“: Wie Marietta Slomka im „heute journal“ Alexander Dobrindts „komplett sinnfreies Gelaber“ zerlegte

Wie schon Sigmar Gabriel, Horst Seehofer und einige andere zuvor wird sich nun auch Alexander Dobrindt "geslomkat" fühlen. In einem siebenminütigen Interview im "heute journal" hatte die Moderatorin den CSU-Politiker "gegrillt". Vor den Sondierungsgesprächen mit der SPD ging es dabei um Dobrindts steile These: "Auf die linke Revolution der Eliten folgt eine konservative Revolution der Bürger".

In einem Gastbeitrag in der Welt hatte der Landesgruppenchef der CSU zuvor eine “linke Meinungsvorherrschaft in Deutschland” konstatiert und gegen die 68er gewettert, die in den Medien und in den Institutionen Schlüsselpositionen besetzen würden. „Wir brauchen den Aufbruch in eine neue, konservative Bürgerlichkeit, die unser Land zusammenführt, unsere Wertegemeinschaft stärkt und unsere Freiheit verteidigt”, schreibt der Politiker.

„Was wir heute hier beschließen, steht ab Sonntag schon auf den Sondierungspapieren.“ #CSU-Landesgruppenchef Alexander #Dobrindt pic.twitter.com/2ykN2RAau4 — ZDF heute journal (@heutejournal) January 4, 2018

Der Debattenbeitrag zeigt Wirkung. Er löste tatsächlich eine Diskussion aus. Allerdings eine, bei der Dobrindt bereits im Laufe des gestrigen Tages nicht sonderlich gut aussah. So stellte beispielsweise “Monitor”-Chef Georg Restle in einem Brief an Dobrindt die Frage, von welcher „linken Revolution“ Dobrindt denn spreche, wenn in den vergangenen 35 Jahren 28 Jahre lang die CSU in der Bundesregierung saß – und in Bayern ja ohnehin seit Jahrzehnten regiert.

Lieber Alexander Dobrindt,so so, auf eine linke Revolution der Eliten folge jetzt also endlich endlich eine… Posted by Monitor on Donnerstag, 4. Januar 2018

Am Abend stellte sich der Ex-Minister den Fragen von Marietta Slomka im “heute journal” und machte alles andere als eine gute Figur. Auf die Einwände der Journalistin, ob beispielsweise Helmut Kohl in seinen 16-Regierungsjahren und der damals ausgerufenen “geistig-moralischen Wende” denn nichts erreicht hätte, hatte Dobrindt keine Antwort, wie auch auf die simple Definitions-Frage, warum er von einer “Revolution” spreche. Das Interview wurde zum Duell, in dem der Minster keinen Punkt machen konnte.

Die folgenden Reaktionen im Social-Web ließen ebenfalls kein gutes Haar an dem Auftritt. Bei Twitter war schnell von “vorführen”, “entlarven” und “irre” die Rede.

Erstklassige, absolut unselbstverständliche Leistung, das komplett sinnfreie, ja irre Gelaber von Dobrindt derart subtil und stets kurz vorm Lachkrampf in Schwung zu halten. Alte BBC-Schule. Große Marietta Slomka #ZDF https://t.co/fjFtYJmo93 — Alexander Gorkow (@AlexanderGorkow) January 5, 2018

Danke Marietta Slomka, dass Sie die begrenzten Möglichkeiten eines Dobrindt so vorführen! #zdf #heutejournal #csu — Roland Panter (@pant3r) January 4, 2018

"Zweitens geht es darum, wie das Gefühl auch ist…" – gefühlt macht Herr #Dobrindt von der @CSU hier eine ganz schlechte Figur. Und das ohne wirklich hart ge-#Slomka-t zu werden… https://t.co/oiGu3O26g3 — Lars Radau (@larsradau) January 5, 2018

Wer auch immer gegen GEZ-Gebühren ist, der sollte sich das Interview von Marietta Slomka mit Alexander #Dobrindt im #heutejournal ansehen. So sieht qualitativer Journalismus aus. — Ben F. (@Ben6077) January 4, 2018