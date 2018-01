Ausblick auf Apples 2018: Nach dem iPhone X ist vor dem iPhone Xs

2017 war ein spektakuläres Jahr für den wertvollsten Konzern der Welt: Alle Konzernsparten wuchsen wieder, während Apple mit dem iPhone X der langersehnte große Relaunch seines Kultsmartphones gelang. An der Börse näherte sich der Techpionier immer weiter der magischen Bewertungsmarke von einer Billion Dollar. Doch was folgt 2018? In den kommenden zwölf Monaten erwarten Apple-Fans produktseitig eher moderate Updates als den großen Wurf. An der Wall Street hängt am Ende wieder einmal alles an der nächsten iPhone-Generation...