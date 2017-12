trending: (kein) Weihnachten in Lüneburg, Donald, die Mörderpuppe, Populismus am Breitscheidplatz und Kobe Bryants Trikotnummern

#trending // Social Media

Die „Hall of Presidents“ ist eins der Aushängeschilder im „Magic Kingdom“ des „Walt Disney World Resorts“ in der Nähe von Orlando, Florida. Alle 44 US-Präsidenten stehen dort als lebensgroße, animierte Puppen und präsentieren dem Publikum eine Show zur US-Historie, inklusive einer kleinen Rede des amtierenden US-Präsidenten. Am Dienstag nun eröffnete die „Hall of Presidents“ wieder ihre Pforten und zeigt erstmals die neue Trump-Puppe.

Abgesehen von viel Häme – „Trump to be added to Disney Hall of Presidents. Engineers adding program to ensure the robot won’t grab Cinderella by the pussy“ – gehen die Meinungen in den sozialen Netzwerken sehr auseinander, ob die Puppe wirklich aussieht wie Donald Trump. So twittert Nutzer Will Spillane: „Disney gave the job of Trump in the Hall of Presidents to Jon Voight and I can’t stop laughing“ – und tatsächlich sieht die Trump-Puppe dem Schauspieler Voight recht ähnlich. Andere Nutzer finden, Trump sieht aus wie Lloyd Bridges, „Biff“ aus den „Zurück in die Zukunft“-Filmen – oder sogar wie eine 71-jährige Version von Chucky, der Mörderpuppe.

Nachbildungen von Prominenten sind immer wieder Futter für zahlreiche lustige Tweets und Posts in den sozialen Netzwerken. Gut in Erinnerung geblieben ist dabei die völlig missglückte Bronze-Büste von Cristiano Ronaldo am Flughafen von Madeira. Erst kürzlich machte sich das Social Web über eine Statue in Kalkutta lustig, die Diego Maradona zeigen soll, aber auch nicht wirklich so aussieht.