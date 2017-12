Das Dschungelcamp läuft ab dem 19. Januar: RTL nennt die Sendetermine für „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“

Genau 16 Tage lang will die RTL-Dschungelshow "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" im Januar die Aufmerksamkeit des Fernsehpublikums für sich beanspruchen. Das teilte der Kölner Privatsender am Montag mit. Die Eröffnungsshow ist am 19. Januar ab 21.15 Uhr zu sehen, alle weiteren Sendungen wie üblich täglich um 22.15 Uhr, zum Teil live aus dem TV-Lager in Australien mit seinen prominenten Teilnehmern.