trending: die österreichische Regierung, der CSU-Parteitag, Sholom Ber Solomon, „Die letzten Jedi“ und der FIFA Club World Cup

„Die letzten Jedi“ sind der erwartete Megahit: An seinem Premieren-Wochenende in den USA setzte der neueste „Star Wars“-Film Prognosen zufolge gigantische 220 Mio. US-Dollar um. Nur ein Film war in der US-Kino-Historie noch umsatzstärker an den drei ersten Tagen: Vorgänger „Star Wars: Das Erwachen der Macht“ mit 248 Mio. US-Dollar. Auch in Deutschland lief es super: Hochrechnungen von Inside Kino zufolge könnten den Film am ersten Wochenende über 1,6 Millionen Menschen gesehen haben – das wäre Platz 31 in der ewigen Startrekord-Tabelle, nach Umsatz wie in den USA Platz 2. Die genauen Zahlen erfahren Sie später am Vormittag an dieser Stelle in meiner aktuellen Kinocharts-Analyse.