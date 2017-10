Playboy macht erstmals Transgender-Model zum Playmate des Monats

Von

Für Rau ist es nicht der erste Auftritt im Playboy. Im Jahr 2014 druckte das Männermagazin erstmals eine Fotostrecke mit dem Model, mit sie auch ihr Coming-out beging. Das erste Transgender-Model brachte der Playboy schon 1991 ins Heft, damals allerdings noch nicht als Playmate des Monats.

"Being a woman is just being a woman." Meet November 2017 Playmate Ines Rau, the first transgender Playmate. https://t.co/w28vfilSP9 pic.twitter.com/iVAqOgB0TK

— Playboy (@Playboy) October 18, 2017