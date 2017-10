trending: eine tote Schimpansen-Frau, die meistgehörten Songs der Spotify-Historie und ein gebrochenes Schienbein

#trending // Entertainment

Ed Sheerans „Shape of You“ ist der meist-gestreamte Song der Spotify-Historie. Laut der Musik-Charts-Analysten von kworb.net wurde der Song weltweit inzwischen 1,343 Milliarden mal gehört. Damit hat „Shape of You“ vor Kurzem die bisherige Nummer 1, „One Dance“ von Drake, überholt. Die wurde 1,309 Mio. mal angeklickt. „Shape of You“ baut seinen Vorsprung weiterhin täglich aus, denn auch nach 284 Tagen befindet sich Ed Sheerans Hit immer noch in der weltweiten Tages-Top-20. Die Milliarden-Marke hat ansonsten übrigens nur noch „Closer“ von The Chainsmokers durchbrochen – mit 1,107 Milliarden Streams. Auch in Deutschland führt „Shape of You“ die Alltime-Liste an: mit inzwischen 88,06 Mio. Klicks.