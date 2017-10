Noch ein Testimonial-Magazin aus dem Hause G+J: Neuauflage von „stern gesund leben“ mit Dr. Eckart von Hirschhausen

Nach Barbara Schöneberger und Joko Winterscheidt kommt Eckart von Hirschhausen: Das Hamburger Verlagshaus Gruner + Jahr (G+J) hat sich Testimonial-Magazine offenbar groß auf die Fahne geschrieben Auch der "Doktor der Nation" geht jetzt unter die Magazinmacher und bei stern gesund leben an Bord. Hirschhausen wird "Kopf und Chefreporter" bei dem Gesundheitsmagazin.

stern gesund leben widmet sich seit 2003 sechs Mal jährlich körperlichen, geistigen und seelischen Gesundheitsthemen. Jetzt plant G+J eine Neuauflage: Ab 2018 erscheint das Magazin optisch und inhaltlich rundum erneuert als Hirschhausens stern gesund leben. Der Moderator und Mediziner wird sowohl auf dem Titel des Magazins zu sehen sein als auch seinen Inhalt prägen: als Autor des Editorials, in Reportagen und Interviews. Herausgeber ist stern-Chefredakteur Cristian Krug.

„Eckart von Hirschhausen ist schon seit Jahren als Autor für den stern tätig, und ich bin sehr froh, dass wir unsere Zusammenarbeit noch vertiefen“, sagt Christian Krug. Hirschhausen verstehe es, komplexes Wissen auf den Punkt zu bringen und sein Publikum zu unterhalten, so der stern-Chefredakteur.

Dr. Eckart von Hirschhausen: „Ich möchte ein Magazin machen, das es in der Form in Deutschland noch nicht gibt. Es geht mir nicht nur um Wellness – wir nehmen Menschen ernst und sind auf der Seite der Patienten. Wenn etwas medizinisch unsinnig ist, sagen wir das auch. Klar, am besten werden die Menschen gar nicht erst krank. Und wenn es einen Arzt braucht, bieten wir Orientierung im Gesundheitsdschungel.“

Bereits 2015 nutzte der Verlag die Popularität der Schauspielerin Barbara Schöneberger, um den nach ihr benannten Frauentitel Barbara in einem stark umkämpften Magazinmarkt zu etablieren. Und erst im September hatte G+J angekündigt, 2018 nach Barbara das nächste Personality-Magazin auf der Markt zu bringen. Namens- und Herausgeber bei diesem Projekt wird der TV-Moderator Joko Winterscheidt. Um die redaktionelle Umsetzung kümmert sich auch hier ein Team um stern-Chefredakteur Christian Krug.

Die G+J-Konkurrenz setzt ebenfalls auf den Trend: Der Jahreszeiten-Verlag bringt ein Food-Magazin um den Starkoch Johann Lafer heraus. Der Bauer Verlag hat gerade ein Magazin mit Namensgeberin Daniela Katzenberger gestartet.

Hirschhausens stern Gesund leben erscheint erstmals mit der Ausgabe 1/18 am 3. Januar 2018.