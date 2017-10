IVW-Blitz-Analyse Zeitungen: WamS verliert 8%, Bild- und BamS-Zahlen liegen noch nicht vor

Springers Boulevard-Zeitungen Bild und Bild am Sonntag waren wahrscheinlich auch im dritten Quartal die größten Verlierer der überregionalen Zeitungsbranche. Allerdings wurden die zunächst veröffentlichten Zahlen als fehlerhaft zurück gerufen. Die korrekten Zahlen liegen noch nicht vor. Auf jeden Fall deutlich verloren hat die Welt am Sonntag, glimpflich davon gekommen sind dank ePaper-Abos das Handelsblatt und die Süddeutsche Zeitung.

Noch stehen auf der IVW-Website falsche Zahlen für Bild und Bild am Sonntag online. Die IVW meldete aber in der Zwischenzeit: „Die heute zu den Titeln der BILD-Gruppe und der B.Z. (d.h. BILD, BILD am SONNTAG B.Z, B.Z. am So. und Fussballbild) von der IVW veröffentlichten Zahlen beruhen leider auf fehlerhaften Meldungen der Axel Springer SE. Der Verlag wird uns deshalb zu diesen Titeln und ABE baldmöglichst korrigierte Auflagenzahlen schicken, die wir kurzfristig als Verlagskorrektur bereitstellen.“ Sobald das geschehen ist, werden die Zahlen auch in dieser Analyse nachgetragen.

Bei den seriöseren überregionalen Tageszeitungen kam die Süddeutsche Zeitung glimpflich davon, baut mit einem Minus von 1,5% ihren Vorsprung auf die F.A.Z. aus, die wiederum 4,1% einbüßte. Die SZ profitierte von einem Plus bei den ePaper-Abos, das die Verluste bei den Papier-Abos fast ausglich. Ähnlich sieht es beim Handelsblatt aus: Hier gab es dank der ePaper-Kategorie sogar ein leichtes Abo-Plus, dafür gingen im Einzelverkauf rund 500 Exemplare verloren.

Überregionale Tageszeitungen im 3. Quartal 2017 (nur Abo+EV) Abo+EV 2017-III vs. 2016-III Platz Titel 2017-III absolut in % 1 Bild (+Fussball Bild) 2 Süddeutsche Zeitung 294.778 -4.418 -1,5 3 Frankfurter Allgemeine 210.606 -9.060 -4,1 4 Die Welt Gesamt (Die Welt + Welt Kompakt) 90.631 -2.658 -2,8 5 Handelsblatt 86.286 -266 -0,3 6 taz.die tageszeitung gesamt 42.642 -1.140 -2,6 7 Neues Deutschland Gesamt 23.862 -1.876 -7,3 Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA

Bei den überregionalen Wochen- und Sonntagszeitungen folgen hinter der BamS Die Zeit, sowie die Welt am Sonntag, die ihren Vorsprung auf die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung fast eingebüßt hat. WamS und F.A.S. steigerten ihre ePaper-Abonnentenkartei dabei massiv, verzeichnen daher ein Abo-Plus. Die Welt am Sonntag verlor dafür allerdings im Einzelverkauf fast 20.000 Abnehmer. Bei den kleineren Wochenzeitungen mit vier- oder fünfstelligen Verkaufszahlen gibt es auch diesmal diverse Gewinner: Junge Freiheit, der Freitag und Das Parlament.