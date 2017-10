US-Komikerin Sarah Silverman trifft für ihre TV-Show eine Familie von Trump-Wählern und was dabei herauskommt ist nicht das, was man erwartet

Die US-Komikerin Sarah Silverman ist eine typische Vertreterin der liberalen Künstlerszene der USA. Für ihre neue Show "I love You America", die exklusiv beim Streamingdienst Hulu läuft, will sie sich explizit mit andersdenkenden Landsleuten auseinandersetzen. In der ersten Folge besuchte Silverman eine Familie, bei der alle Mitglieder Donald Trump gewählt haben. Der Clip macht Hoffnung.