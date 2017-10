trending: Choirul Huda, Fidget Spinner in Space, Jens Spahn, „Black Panther“ und der gelbe Himmel über London

#trending // Social Media Das Spielzeug des Sommers hat in den meisten Kinderzimmern längst seine letzte Runde gedreht: Der Fidget-Spinner-Hype ist zu Ende, die Rest in den Läden werden für einen Euro verramscht – an die letzten Late Adopter. Seit dem Wochenende erleben die kleinen Dinger aber noch einmal eine kleine Renaissance. Der Grund: Sie sind ins Weltall gereist – und wenn sie dort von Astronauten gedreht werden, ergeben sich ziemlich faszinierende Bilder. Randy Bresnik hat sie getwittert und über 67.000 Likes und Retweets eingesammelt. A fidget spinner in space! How long does it spin? I'm not sure, but it’s a great way to experiment with Newton’s laws of motion! pic.twitter.com/5xIJDs2544 — Randy Bresnik (@AstroKomrade) October 13, 2017