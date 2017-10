Von Nazis und Narzissten: die deprimierenden Lehren aus dem Buchmesse-Eklat

Die Tumulte am Wochenende auf der Frankfurter Buchmesse sind auch ein Lehrstück darüber, wie schwierig es in Zeiten von Social Media ist, Fakten von Fake zu trennen. Und rechts von links. Viele Medien, Demonstranten und Multiplikatoren machen es sich dabei schlicht zu einfach. Profiteure sind die rechten Verlage.

Das war passiert: Die Frankfurter Buchmesse hat in diesem Jahr auch Stände so genannter rechter Verlage zugelassen, was bereits im Vorfeld und während der Messer für reichlich Kritik sorgte. Manche sind der Meinung, man dürfe rechten Verlagen auf der Messe kein Podium bieten. Andere meinen, die Meinungsfreiheit gebiete genau das. Am vergangenen Samstag nun kam es bei einer Lesung am Stand des rechten Antaios-Verlags zu Tumulten. Während einer Lesung hielten Demonstranten bunte Schilder hoch und es gab laut Aussagen von Teilnehmern Rufe gegen die Veranstaltung und gegen die AfD. Teile des Publikum reagierten mit Gegenrufen. Laut Polizei Frankfurt hatte sich „eine Menschentraube von etwa 400 Personen aus beiden Lagern gebildet“. Die Stimmung sei aufgeheizt gewesen, eine Eskalation habe gedroht. Die Polizei erklärte, sie habe zwei Personen vorläufig festgenommen und ein 34-Jähriger habe versucht bei der Festnahme zu intervenieren. Weiter heißt es in der Polizei-Mitteilung: „Dies wiederum sah ein Mitarbeiter des Sicherheitsunternehmens der Messe und schritt ein. Der 34-Jährige wurde ebenfalls vorläufig festgenommen, angezeigt und erhielt ein Hausverbot. Eine Anzeige wegen Körperverletzung gegen den Sicherheitsmitarbeiter wurde zwischenzeitlich durch den 34-Jährigen bei dem 17. Polizeirevier erstattet.“

Bei dem 34-Jährigen handelt es sich um Nico Wehnemann, Stadtverordneter in Frankfurt und Funktionär der Satirepartei DIE PARTEI. Er schildert den Vorfall anders. Er und seine Begleiter hätten sich durch rechte Identitäre massiv bedroht gefühlt und versucht, die Veranstaltung zu verlassen. Dabei sei ihm ein Mann in ziviler Kleidung entgegengetreten, der ihn aggressiv am Weitergehen habe hindern wollen. Dann sei er von einem anderen Mann angegriffen und zu Boden gerungen worden. Dabei habe er sich eine Blockade im Bewegungsapparat und eine Prellung am Rücken zugezogen. Wehnemann setzte nach dem Vorfall folgenden Tweet ab:

Ein Nazi auf mir drauf. Privater Sicherheitsdienst streckt mich nieder . Polizei schau zu pic.twitter.com/jTk27iJD8U — Nico Wehnemann (@nico_wehnemann) October 14, 2017

Ab diesem Zeitpunkt begann die Medienmaschine zu laufen, befeuert durch Multiplikatoren wie den früheren Chefredakteur des Titanic-Satiremagazins, Leo Fischer, und den ZDF-Komiker Jan Böhmermann. Fischer schilderte den Vorfall zugespitzt auf Facebook. Wehnemann sei auf der Buchmesse zusammengeschlagen worden, weil er „gegen die von der Messe geduldeten Nazis“ protestiert habe, so Fischer. „Dutzende Identitäre“ hätten „Sieg Heil“ geschrien, so Fischer weiter.

Jan Böhmermann teilte diesen Eintrag bei Facebook, wünschte Wehnemann „gute Besserung“ und schrieb am gestrigen Sonntag mit Verweis auf die Vorkommnisse vom „Gastland Dunkeldeutschland“.

Das Foto, das den auf dem Boden liegenden Wehnemann mit dem kahlköpfigen Mann auf ihm zeigt, stammt von dem Journalisten Jonas Fedders, der es Wehnemann zur Verfügung gestellt hatte. Fedders hat die Situation auch als Video aufgenommen.

Hier das Video, das den Vorfall zeigt, in dem @nico_wehnemann "zusammengeschlagen" wird (@leogfischer) bzw. wie "Rechtsradikale Sieg Heil-rufend prügeln" (@ndaktuell). Es tut mir leid, ich sehe da etwas anderes. #fbm17 pic.twitter.com/vFWbay43RI — Jonas Fedders (@jonas_fedders) October 15, 2017

Nachdem Wehnemanns Tweet von Leo Fischer zugespitzt und von Jan Böhmermann geteilt worden war, stiegen schnell Medien in die Berichterstattung ein. Allgemeiner Tenor: Politiker wurde von Nazis auf der Buchmesse zusammengeschlagen, während „Sieg Heil“-Rufe skandiert wurden.

Fedders veröffentlichte daraufhin sein Video von der Situation und distanzierte sich von Wehnemanns „Nazi auf mir drauf“-Aussage. Er habe Wehnemann bei der Überlassung des Fotos seine Einschätzung mitgeteilt, dass es sich um einen Zivilpolizisten handle, nicht um einen „Nazi“ (in Wahrheit war es ein Security-Mitarbeiter der Messe). Im Gespräch mit MEEDIA sagte Wehnemann, mit seinem Tweet habe er, genau wie der Fotograf auch, lediglich eine Mutmaßung angestellt. Er sei in erster Linie privat auf Twitter unterwegs. Im Schock des Vorfalls habe er nicht daran gedacht, dass sein Tweet eine solche Wirkung entfalten könne. Was die angeblichen „Sieg Heil!“-Rufe betrifft: Wehnemann sagt, er persönlich habe nur mitbekommen, dass ein einzelner Rechter „Sieg Heil!“ gesagt habe, während er ein Plakat eines der Demonstranten in Stücke riss. Sprechchöre habe es „natürlich nicht“ gegeben. Bislang sind auch noch keine Videos oder Ton-Dokumente aufgetaucht, die „Sieg Heil!“-Rufe bei der Veranstaltung belegt hätten.

Linker Demonstrant mit kahlem Kopf, „rechter Verleger“ Götz Kubitschek (rechts)

Bei der Berichterstattung macht unterdessen ein dpa-Bild die Runde, das einen kahlköpfigen Mann in schwarzem T-Shirt zeigt, der aggressiv mit dem Finger auf einen anderen zeigt. Der Mann, der auf den ersten Blick wirken könnte, wie ein rechter Aggressor, ist freilich ein Mitglied des antifaschistischen „Black Bembel Block“ der den „rechten Verleger“ Götz Kubitschek vom Antaios Verlag angeht. Es ist verwirrend.

Am Ende dieser Geschichte stehen alle (fast) als Verlierer da: Die Buchmesse, die mit der Zulassung der rechten Verlage Meinungsfreiheit ermöglichen wollte. Die Antifa-Demonstranten, die mit ihrem Protest den rechten Verlagen überhaupt erst zu großer Publicity verholfen haben. Nico Wehnemann, der vorschnell den Kampfbegriff „Nazi“ benutzte und dafür nun Morddrohungen von rechter Seite erhält. Die Polizei, der vorgeworfen wird, mal wieder die Kontrolle verloren zu haben. Die Medien, die mal wieder eine klickträchtige, Skandalstory aus dem Social Web nachgeplappert haben. Leo Fischer und Jan Böhmermann, die mit dem Verbreiten eines offenbar falschen Hergangs der Ereignisse wohl eher eine Art von Social-Media-Narzissmus pflegten, statt zu irgendeiner Art von Aufklärung beizutragen.

Die einzigen, die in dem ganzen Chaos ganz gut wegkommen, sind die rechten Verlage, denen einmal mehr Gelegenheit gegeben wurde, sich als Opfer darzustellen. Die Publizistin Liane Bednarz, die mit Vehemenz gegen rechts anschreibt und nach eigenen Angaben Augenzeugin der Vorfälle auf der Buchmesse war, hat auf Facebook erklärt, die Aggression sei in diesem Fall klar von Seiten der linken Demonstranten ausgegangen, was sie verurteilt. Sie schreibt: „Die Auseinandersetzung mit den Rechten läuft über das Argument. Und da hat das nicht-rechte Denken alle Karten für sich. Man muss die Debatte offensiv führen. Niederbrüllen verhindert sie.“

Damit vertritt sie auf linker Seite eher eine Mindermeinung. Leider ist in rechten wie in linken Kreisen eine gewisse Tendenz zu beobachten, die Wahrheit nach dem eigenen Weltbild zurechtzubiegen.

Im Sinne der Buchmesse schließen wir diese deprimierende Geschichte mit dem immer noch gültigen Gedicht von Ernst Jandl, „lichtung“: