trending: der Goetheturm in Frankfurt, Fake-Follower auf Instagram, die Wahl in Niedersachsen und die Boy Scouts of America

#trending // Wahljahr 2017 Am Sonntag steht der Abschluss des deutschen Wahljahres 2017 an: In Niedersachsen wird ein neuer Landtag gewählt. In den Umfragen sind SPD und CDU in den vergangenen Tagen wieder sehr nah zusammen gerückt. Wie es im Social-Media-Wahlkampf der jüngsten 30 Tage aussah, habe ich noch einmal mit Hilfe des Tools Crowdtangle untersucht. Die populärste politische Facebook-Seite in Niedersachsen ist die der CDU: Sie verfügt über 28.100 Pagelikes, fast so viele wie die der beiden Verfolger AfD (14.600) und SPD (14.400) zusammen. In Sachen Interaktionen für die in den jüngsten 30 Tagen veröffentlichten Posts liegt die CDU ebenfalls vorn, allerdings deutlich knapper vor der AfD. So erreichte sie in dieser Wertung 58.200 Likes, Shares, Reactions und Kommentare, die AfD kommt auf 50.100. Die SPD folgt abgeschlagen mit 26.600 Interaktionen auf Rang 3 vor der FDP (12.000), der Linken (11.500) und der Satire-Partei Die Partei, die mit 5.200 noch vor den Grünen (3.200) liegt. Bei den Spitzenkandidaten der Parteien sieht es anders aus: Hier liegt Stephan Weil sowohl bei den Pagelikes, also Fans, mit 15.800 vorn, als auch bei den Interaktionen mit 20.900. Herausforderer Bernd Althusmann belegt mit 6.200 Pagelikes und 6.100 Reaktionen auf Posts Platz 2, dahinter folgt Stefan Birkner von der FDP. Alle anderen Kandidaten spielen keine Rolle. Der erfolgreichste Post niedersächsischer Parteien oder Spitzenkandidaten hatte dabei in den 30 Tagen gar nichts mit der Landtagswahl zu tun: Es war ein Wahlaufruf der CDU zur Bundestagswahl mit fast 7.000 Interaktionen. Auf den weiteren Plätzen der populärsten Posts folgen Videos von AfD-Wahlkampfveranstaltungen, Beiträge von Weil und Althusmann, die sich zum TV-Duell-Sieger ausrufen, und einiges mehr ohne konkrete politischen Inhalte. Die folgen dann ungefähr ab Platz 10: die FDP fordert schnelles Internet, die CDU wirbt um das Vertrauen der Landwirte und die SPD will für Ärzte, Supermärkte und Busse und Bahnen auf dem Land sorgen.