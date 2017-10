Likemedien-Ranking: Der Postillon überholt Spiegel Online, Focus Online wieder vor der Welt

Herausragender Monat für das Satire-Blog Der Postillon: Mit 2,07 Mio. Interaktionen für seine Artikel bei Facebook und Twitter war es so erfolgreich wie nie zuvor. Und: Der Postillon überholte sogar Spiegel Online, das trotz leichtem Plus auf Rang 5 des 10000-Flies-Likemedien-Rankings zurück fiel.

Von

Ganz vorn blieb in der Monats-Auswertung der Social-Media-News-Charts 10000 Flies auch im September Springers Boulevard-Gigant Bild – mit deutlichem Vorsprung vor Focus Online, das erstmals seit Mai wieder an der Welt vorbei zog. Deutliche Zuwächse gab es in der Top 20 neben dem Postillon auch für die HuffPost, Promiflash und wize.life – jeweils über 20%. Likes & Co. verloren haben vor allem die Kronen Zeitung und sport1.

Abseits der Top 20 ging es für einige Websites extrem nach oben. Polizeimeldungen.com kehrte mit einem 692%-Plus auf Platz 52 zurück in die Top 100, verantwortlich waren dafür vor allem Kinder-Suchmeldungen, die für große Resonanz bei Facebook gesorgt haben. TV-Sender Vox erreichte mit seiner Website ein ebenfalls eindrucksvolles 169%-Plus. Hier war ein Artikel fast allein verantwortlich für den Erfolg: die Meldung des Starttermins der letzten „Club der roten Bänder“-Staffel, die auf mehr als 80.000 Flies kam. Und dann schaffte auch noch die Polizeimeldungs-Wiedervöffentlichungs-Plattform Ruhr Aktuell mit einem 125%-Zuwachs den Sprung zurück in die Liste: Sie punktete mit dem Erpressungsversuch gegen verschiedene Einzelhändler.

Der erfolgreichste Artikel des Monats nach Social-Media-Interaktionen kam vom Postillon: „Keine Tiere: Erster veganer Zoo lockt tausende Besucher an“ landete bei rund 115.000 Flies. Noch eindrucksvoller: Der Postillon belegt auch die Ränge 2 bis 6 der erfolgreichsten Artikel des Monats.

Anzeige

Die komplette Top 100 finden Sie im Blog von 10000 Flies – die Top 20 hier:

Top 20: deutschsprachige Medien-Websites nach Social-Network-Resonanz August Website Flies September 2017 vs. August 1 1 Bild 3.564.719 -251.447 -6,6% 2 3 Focus Online 2.637.238 -307.120 -10,4% 3 2 Welt 2.553.388 -454.059 -15,1% 4 5 Der Postillon 2.072.688 790.808 61,7% 5 4 Spiegel Online 2.003.390 53.196 2,7% 6 6 RTL Next 1.394.451 172.482 14,1% 7 9 Tag24 1.092.821 13.843 1,3% 8 7 Kronen Zeitung 915.517 -300.669 -24,7% 9 8 sport1 844.888 -235.965 -21,8% 10 12 Süddeutsche.de 779.776 105.390 15,6% 11 13 HuffPost 759.524 162.846 27,3% 12 10 Epoch Times 750.579 -103.396 -12,1% 13 16 Zeit Online 655.998 95.963 17,1% 14 11 RT Deutsch 640.227 -48.231 -7,0% 15 15 n-tv 617.526 38.277 6,6% 16 23 Promiflash 595.847 116.894 24,4% 17 20 LikeMag 593.234 80.563 15,7% 18 14 oe24 579.411 -16.078 -2,7% 19 22 DerWesten 573.736 70.388 14,0% 20 24 wize.life 552.747 112.617 25,6% *: Likes, Shares und Kommentare für Artikel-URLs bei Facebook, Likes und Shares für Artikel-URLs bei Twitter Daten-Quelle: 10000Flies.de / Tabelle: MEEDIA

Offenlegung: Ich, MEEDIA-Autor Jens Schröder, bin Mitbetreiber von 10000 Flies.