Kostensynergien und Drei-Säulen-Strategie: ProSiebenSat.1 will konkrete Umbaupläne am 6. Dezember verraten

In einer Intranet-Video-Botschaft hat sich ProSiebenSat.1-CEO Thomas Ebeling aktuell an die Mitarbeiter gewandt. Darin erläuterte der Manager noch einmal seine neue Drei-Säulen-Strategie für den Konzernumbau. Auch wenn der Begriff “Restrukturierung” von der Kommunikation vermieden wird, ist klar, P7S1 wird umgebaut, es geht um “Kostensynergien” und damit wohl auch um Arbeitsplätze. Erste konkrete Pläne wollen die Münchner am 6. Dezember auf dem Capital Markets Day vorstellen.