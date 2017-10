Facebook wollte die Fußball Champions League in Schwellenländern live zeigen – und nichts dafür an die Uefa zahlen

Laut einem Bericht von Digiday, hat sich Facebook um Live-Übertragungsrechte für die Fußball Champions League bemüht. Allerdings nur in Schwellenländern wie Indien oder Kolumbien, in denen die Top-Fußballspiele nicht im TV gezeigt werden. Und: Facebook wollte die Rechte wohl gratis haben, was die Uefa natürlich abgelehnt hat. Das Interesse des Social Networks an Live Sport dürfte damit aber nicht abgehakt sein.