Rassismus-Vorwurf: Dove gerät im Social Web nach kontroverser Werbung in Shitstorm – und entschuldigt sich

Es ist der Albtraum jeder Marketingabteilung: Eine Werbung des eigenen Unternehmens löst in den sozialen Medien einen Shitstorm aus. Passiert ist dies zum wiederholten Male dem Kosmetikanbieter Dove. In den USA warb die zum Unilever-Konzern gehörende Marke für eine neue Waschlotion mit einem Kurz-Video, in dem farbige und weiße Models auftreten. Im Social Web geriet der Clip schnell unter Rassismus-Verdacht. Dove zog die umstrittene Werbung zurück und entschuldigte sich umgehend.

Von

Gerade einmal drei Monate ist es her, dass der Kosmetikanbieter Dove mit einer Kampagne Eltern verärgert hatte und in den sozialen Medien massiv Kritik einstecken musste. Nun ist schon der nächste Shitstorm aufgezogen: In den USA hat die zum Unilever-Konzern gehörende Marke für eine neue Waschlotion mit einem Kurz-Video auf Facebook geworben, in dem farbige und weiße Models auftreten.

Das farbige Model zieht ihr Shirt über den Kopf, danach ist ein weißes Model zu sehen. Der Schnitt scheint zu suggerieren, dass mit Hilfe der Dove-Lotion eine Verwandlung erfolgen würde – von schwarzer zu weißer Hautfarbe.

Dove apologised for ‚racist‘ Facebook advert showing a black woman turning white after using @Dove lotion. pic.twitter.com/NGXyhnGuBZ — Habeeb Akande (@Habeeb_Akande) October 8, 2017

Vor allem die Vorher-Nachher-Konnotation, die unterschwellig das weiße Model zu favorisieren scheint, wurde von zahlreichen Social Media-Nutzer als rassistisch kritisiert – nicht zuletzt angesichts historischer Vorbilder. Einerseits ist es gerade mal sechs Jahre her, dass Dove schon einmal für Duschmittel in der Vorher-Nachher-Symbolik warb und dabei erstmals das farbige Model in unvorteilhafter Weise als offenkundig verbesserungswürdig inszenierte.

You have done it in the past.🙄 pic.twitter.com/qaGG10bePw — Nonhlanhla Mabhena (@N0n0zA) October 7, 2017

Andererseits gibt es in der Geschichte zahlreiche rassistische Werbevorbilder von Seifenherstellern, die die Illusion zu vermitteln suchten, mit entsprechender Wäsche wurde auch sich die Hautfarbe ändern.

Let’s be clear, Dove knew exactly what they were doing with their racist ad. Soap companies used to do this racist theme all the time pic.twitter.com/EzvAiExNcP — Tariq Nasheed (@tariqnasheed) October 8, 2017

I cannot conceive of how anyone at Dove thought this ad was acceptable. This is literally how Victorian soap was advertised by Unilever… pic.twitter.com/m9HH7BVXts — Hannah Rose Woods (@hannahrosewoods) October 8, 2017

Anzeige

Entsprechend zornig fielen die Reaktionen im Social Web aus – einige Nutzer riefen gar zum Boykott von Dove-Produkten auf:

#BoycottDove because like other major comestics brands they think being black is undesirable and dirty. — Kelechi Okafor (@kelechnekoff) October 8, 2017

ENOUGH!

IS ENOUGH!@Dove Needs to be an example of black boycott worldwide!!!

They need to see the power of the black and brown money power — A Soldier of the Art (@SelinaNBrown) October 7, 2017

Dove reagierte am Wochenende umgehend, nahm die Werbung aus dem Social Network und entschuldigte sich mehrfach – u.a. mit den Worten: „Wir haben das Ziel verfehlt, farbige Frauen angemessen zu repräsentieren. Wir entschuldigen uns zutiefst für den Anstoß, den es erregt hat.“

An image we recently posted on Facebook missed the mark in representing women of color thoughtfully. We deeply regret the offense it caused. — Dove (@Dove) October 7, 2017

Der Image-Schaden dürfte indes kaum so schnell zu beheben sein…