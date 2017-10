trending: Fußball in der Türkei und den Niederlanden, schon wieder die Hauswinkelspinne, die Spiegel-Titel-Story und die „Obergrenze“

#trending // News & Themen

Die Fußball-WM-Qualifikation sorgte am Wochenende für viele vordere Plätze in den Social-Media-News-Charts. Das lag aber nicht an der deutschen Mannschaft, sondern an anderen Aspekten. So gab es am Freitag und Samstag viele Interaktionen für einige Artikel zum WM-Aus der Türkei. Vor allem Bild punktete dabei – mit „0:3-Debakel gegen Island – WM-Aus für die Türkei“ (21.800 Likes & Co.) und „Nach peinlichem WM-Aus – Fußball-Chaos in der Türkei“ (9.800).

Am Sonntag amüsierten sich viele deutsche Social-Media-Nutzer über Dick Advocaat, den niederländischen Nationalmannschaftstrainer. Vor den Spielen vom Samstag wurde der befragt, was denn wäre, wenn Schweden 8:0 gegen Luxemburg gewinnen würde. Zur Einordnung: Bei einem solchen Resultat müsste die Niederlande am letzten Spieltag gegen Schweden mit sieben Toren Unterschied gewinnen, um sich noch für die WM qualifizieren zu können. Advocaats Antwort: „Sie werden nicht mit 8:0 gewinnen, was ist das für eine dumme Frage?“. Schweden gewann 8:0, Advocaat steht nun selbst ein wenig dumm da und die Niederlande ist so gut wie ausgeschieden. Sport1 holte mit der Story 11.600 Interaktionen – die zweitmeisten aller deutscher Artikel vom Sonntag.

Der erfolgreichste Text des Sonntags verdient einen erneuten Preis für das Hinterherdackeln des Tages. Sie ahnen es vielleicht: Erneut feiert ein Medium riesige Erfolge mit der Hauswinkelspinne. Zur Erinnerung: Zuletzt sorgte das Tier Ende August / Anfang September für viele erfolgreiche Artikel. Diesmal war es die Bild, die mit dem harmlosen Tierchen Panik erzeugte – und innerhalb weniger Stunden mit 21.100 Likes, Reactions, Shares, Kommentaren und Retweets den ersten Platz aller deutschsprachiger Artikel des Sonntags erklomm.