Die Zeit im Kompaktformat? Breite Mehrheit im Leserparlament für Giovanni di Lorenzos „Heftrevolution“

Von Florian Büh

Es fühlte sich in etwa so an, wie man sich fühlen muss, wenn man als Technik-Fan in einer Konferenz von Apple sitzt: Als Giovanni di Lorenzo seine Tasche suchte, stockte einigen Mitarbeitern schon der Atem. Schnell sprang dieses Gefühl auf die anderen Anwesenden über. Es war Sonnabend, 12.45 Uhr – da holte der Chefredakteur der Zeit im Audimax der Universität Hamburg etwas aus einem bis dato geheimen Entwicklungstresor. Zwei Ausgaben, die es noch gar nicht gibt.

Das altbekannte Logo mit dem bekannten Wappen der Stadt Bremen (nur deshalb, weil die Hamburger ihres damals nicht hergeben wollten) prangt oben groß auf der Titelseite. Doch alles andere scheint nicht nur neu, es ist geradezu revolutionär. Die Veranstaltung, als „das große Leser-Parlament“ betitelt, wurde zum Cupertino inmitten des Hamburger Schmuddelwetters. Draußen graues, nasses Herbstwetter – innen aufgeregte Stille und ungläubiges Staunen. Was Giovanni di Lorenzo nun präsentierte: Für die nur eine um 90 Grad gedrehte normale Zeitung mit dickerem Papier als bisher und augenscheinlichem Hochglanzdruck. Für andere eine Lobpreisung.

Beim „Tag der Zeit“, zu dem der Verlag rund 1.600 Abonnenten und „Freunde“ eingeladen hatte, kam die dann offen gestellte Frage sehr gut an: „Was würden Sie besser finden? Geheftet oder weiterhin mit einzelnen Büchern, Kapiteln?“ Das Votum der anwesenden Leser? Eindeutig! Die Zeitleser lieben das neue Format – bevor es dieses überhaupt gibt – und sie wollen ihre einzelnen Themenbücher behalten. „Bitte denken Sie daran, dass der Briefträger es noch einstecken können muss“, merkte ein Kritiker an: „Keine Veränderung geht an der Deutschen Post vorbei“, konterte di Lorenzo gekonnt.

Die Revolution, sie war spürbar: Gut zwei Stunden hatte Giovanni di Lorenzo davor über sein Blatt, über die Leser und über die Gesellschaft philosophiert. Nah an den Fragen der Anwesenden oder derer, die im Vorwege Fragen gestellt hatten. Manchmal nicht ganz so nah an der Frage, wie es vielleicht gewünscht war – aber sehr viel näher an den Lesern als derzeit wohl viele andere Blätter. „Dafür werden wir stehen, bis zum letzten Printtag“, beschreibt der Chefredakteur und lässt dann einmal flugs über so etwas wie eine „Heftrevolution“ abstimmen.

Wencke Tzanakakis, die Verantwortliche für die neue Veranstaltungsreihe „Freunde der Zeit“, hält das Ergebnis fest – mit ihrem Smartphone, lässig auf dem Bühnenrand sitzend. Schon zu Beginn der Veranstaltung hatte di Lorenzo betont, dass derzeit die wohl jüngste Mannschaft jemals bei der Zeit auch in der Redaktion aktiv wäre. Ihm gefällt dies sichtlich.

Zu der Frage, ob die Zeit jedoch wirklich an seinem Format Hand anlegt oder es gar gänzlich dreht, will sich der Verlag offiziell noch nicht wirklich konkret äußern. Nach dem Event hieß es, dass das Leservotum interessant, aber nicht bindend sei. Auf MEEDIA-Anfrage antwortete der Verlag dazu: „Wir beschäftigen uns seit einiger Zeit damit, wie wir die Beziehung zu unseren Lesern intensivieren können. Uns interessiert natürlich auch, welche Wünsche die Leser an die Zeit haben. Dazu hat Giovanni di Lorenzo im Leserparlament auch die Abonnenten direkt befragt, u. a. ob sie für eine Formatveränderung wären. Wir sind noch in einer frühen Testphase, es ist nichts entschieden.“

Dabei war das Leser-Votum am Samstag schon einmal eindeutig. Da lag schon einmal ein Hauch von Apples neuestem heißem Technikkram buchstäblich in der Luft. Und das bei einem so alten Produkt wie einer 1946 gegründeten Print-Wochenzeitung.