Bauer-Verlag geht in Berufung gegen Millionen-Entschädigung für Hollywood-Schauspielerin Rebel Wilson

Der Streit zwischen dem deutschen Medienhaus Bauer und der australischen Hollywood-Schauspielerin Rebel Wilson geht in eine neue Runde. Der Konzern kündigte am Montag an, Berufung gegen die Verurteilung zu insgesamt 4,5 Millionen australischen Dollar (etwa 3 Mio Euro) Entschädigung an die 37-Jährige einzulegen.

Bauer-Anwalt Adrian Gross begründete dies in einer E-Mail unter anderem mit den Auswirkungen des Urteils auf die gesamte Medienbranche.

Wilson hatte sich in Australien juristisch gegen Berichte in australischen Bauer-Zeitschriften wie OK und Women’s Weekly zur Wehr gesetzt, wonach sie angeblich bei ihrem Alter und ihrer Herkunft geschummelt habe. Die Schauspielerin, die in Filmen wie „Pitch Perfect“ und „Brautalarm“ mitgespielt hat, gab an, dass ihr deshalb Rollen in anderen großen Filmprojekten entgingen.

Der Oberste Gerichtshof des Bundesstaats Victoria in Melbourne gab Wilson im September Recht. Die Richter verurteilten Bauer zur höchsten Summe, die verglichen mit ähnlichen Fällen jemals in Australien verhängt wurde.

Richter John Dixon begründete die hohe Summe auch damit, dass die Berichte weltweit Beachtung gefunden hätten. Damit sei der „Marktwert“ der Schauspielerin in einem „riesigen weltweiten Marktplatz“ getroffen worden. Zugleich warf er dem Medienkonzern vor, entgegen besserem Wissen falsche Informationen veröffentlicht zu haben. „Das war eine Kampagne mit dem Ziel, Frau Wilson zu verunglimpfen und Interesse zu heischen.“ Wilson gab unter anderem an, dass ihr Beteiligungen in den Kino-Erfolgen „Trolls“ und „Kung Fu Panda 3“ entgangen seien.