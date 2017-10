Jupp Heynckes, Zendaya, der C64 Mini und David Deutchman

#trending // Worldwide Zum neuesten Social-Media-Star ist seit dem Wochenende David Deutchman geworden. Der ältere Herr, seit 17 Jahren Rentner, hilft freiwillig in einem Krankenhaus in Atlanta. Seine Aufgabe: mit Babys kuscheln. Ja, Genau. Mit Babys kuscheln. Seit 12 Jahren. Er tut das, wenn die Eltern der kleinen Patienten gerade nicht bei ihrem Nachwuchs sein können. Erzählt hat die Geschichte zunächst in der vergangenen Woche Children’s Healthcare of Atlanta auf Facebook. Über 360.000 Likes & Co. gab es für den Beitrag bereits. Richtig durch die Decke ging es dann aber, als Social-Media-News-Gigant NowThis am Sonntag Bewegtbilder vom kuschelnden Opi präsentierte. 41,8 Mio. mal wurde der Zweiminüter inzwischen angeschaut, sammelte dabei unglaubliche 1,55 Mio. Likes, Reactions (272.000 mal Love!), Shares und Kommentare ein. Und übrigens: Recht haben sie, die Leute von NowThis: „This grandpa proves there’s still good in the world“. This grandpa proves there's still good in the world Posted by NowThis on Sonntag, 1. Oktober 2017