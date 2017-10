Schon lange war der Focus nicht mehr mit einem politischen Titelthema aufgefallen. Nutzwert-Stücke über E-Bikes oder die Kraft von Naturmedizin beherrschten in den vergangenen Monaten die Cover des Burda-Magazins. Und diesmal: Merkel in Nahaufnahme - das ist mal ein angenehmer politischer Gegenakzent.

Um das Tripple an unabhängigen deutschen Zeitschriften perfekt zu machen, sei hier zudem noch an die aktuelle brand-eins-Ausgabe erinnert. Diesen Wollknäuel entwirrt man am besten mit der richtigen Strategie.

Der Ort für Klatsch und echte People-Geschichten in der sonst so seriösen Zeit ist das Zeit Magazin. Diesmal besucht die Redaktion die beste Scheidungsanwältin in Hollywood und zeigt den Schreibtisch an dem die Ehe von Angela Jolie und Brad Pitt zu Ende gehen wird. Als Symbol-Bild dafür wählten die Berliner eine Handgranate.