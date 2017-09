trending: Andrea Nahles, Mesut Özil, Christian Lindner, Cem Özdemir, Google und Eva Mozes Kor

#trending // Social Media Mit einem verstörenden Video hat Mesut Özil ein Millionenpublikum auf Facebook und YouTube erreicht. Özil zeigt darin den puren Luxus, in dem er lebt. Riesiger Fernseh- und Playstationraum, Regale voller Sneaker, Klamotten, Gürtel, Kunst, edle Möbel, teure Autos, Marken, Marken, Marken. Das, was ich verstörend finde, stößt auf seiner Facebook-Seite hingegen kaum auf Kritik. Dennoch frage ich mich bei solchen Bildern und Transfersummen von 220 Millionen Euro immer, wann die ganze Sache kippt: Wann Otto Normalfan keine Lust mehr auf diese Parallelwelt der kickenden Multimillionäre hat. Welcome To My Home Welcome to my home, welcome to London. Thanks for the visit HYPEBEAST 👍🏼🏠🎥👟🇬🇧 Posted by Mesut Özil on Dienstag, 26. September 2017