Apple Music knackt 30-Millionen-Nutzer-Marke, aber Boss Jimmy Iovine hält den Dienst immer noch nicht für gut genug

Es bleibt ein zäher Kampf: Als Apple Music seinen Musik-Streaming-Dienst Apple Music am 30. Juni 2015 startete, brachte es Branchenpionier Spotify auf 80 Millionen registrierte Abonnenten – 20 Millionen davon waren bereit, für den Musikgenuss 9,99 Dollar / Euro zu zahlen.

Mit dem Eintritt von Apple auf dem Markt für Musik-Streaming schienen sich die Kräfteverhältnisse zu verschieben: Apple verfügt nicht nur über Barreserven von rund 150 Milliarden Dollar (nach Abzug von Schulden) und durch die Erfolgsstory iTunes über die mutmaßlich besten Verbindungen zur Musikindustrie, sondern auch über einen Kundenstamm von über einer Milliarde. Entsprechend sah das neue Streaming-Duell Spotify vs. Apple Music wie eine David vs. Goliath-Geschichte aus.

Spotify wächst weiter schneller als Apple Music

Zwei Jahre und ein Quartal später steht fest: David hält Goliath weiter bestens in Schach. Der Techpionier aus Cupertino kann heute immerhin schon den Durchbruch der Marke von 30 Millionen zahlenden Kunden vermelden. Allein: Spotify hat im gleichen Zeitraum mehr als 40 Millionen neue Abo-Kunden hinzugewonnen, die monatlich den gleich Preis bezahlen.

Die Schweden vermeldeten bereits im Juli den Meilenstein von 60 Millionen Abos und dürften damit tatsächlich inzwischen sogar näher an der Marke von 70 Millionen zahlenden Kunden liegen. (Der letzte Zuwachs von 10 Millionen Kunden wurde in lediglich vier Monaten erzielt.)

Jimmy Iovine: „Ich glaube nicht, dass das, was wir aktuell anbieten, genug ist“

In anderen Worten: Apple Music kannibalisiert Spotify keineswegs. Im Gegenteil: Seit Apple mit seinem Musik-Streaming-Angebot auf dem Markt ist, wachsen die Schweden noch schneller. Entsprechend selbstkritisch äußert sich auch Musik-Veteran Jimmy Iovine, der nach der Übernahme des Kopfhörerherstellers Beats 2014 nach Cupertino gewechselt war und inzwischen für Apple Music verantwortlich ist.

„Ich glaube nicht, dass das, was wir aktuell anbieten, genug ist“, erklärte der 63-jährige Musikveteran in für Apple ungewohnter Demut gegenüber dem Branchenorgan Billboard Magazine. „Ich glaube, wir sind am richtigen Platz mit den richtigen Leuten und der richtigen Einstellung, dass wir uns mit dem, was bislang existiert, nicht zufrieden geben dürften.“ Apple Music-Kunden dürften sich nach dieser harschen Selbstkritik fragen, wofür sie eigentlich die 9,99 Dollar / Euro im Monat ausgeben.