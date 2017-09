iPhone X: 3D-Sensor für Gesichtserkennung offenbar schuld an Produktionsengpass

Es bleibt das große Mysterium der Techwelt der kommenden sechs Wochen: In welchem Umfang wird Apple sein neues Flaggschiff-Smartphone iPhone X ab dem 3. November an Kunden ausliefern können? Neue Gründe für die mutmaßliche Verzögerung liefert unterdessen die japanische Wirtschaftszeitung Nikkei Times, die berichtet, dass der neue 3D Sensor nicht im erforderlichen Maße ausgeliefert werden könne. Zuliefererfirmen würden daher aktuell lediglich 40 Prozent der erwarteten Menge an Komponenten für das iPhone X an Apple schicken.